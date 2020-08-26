Праздничная ярмарка и блюда коренных народов: В Ленобласти отметили Яблочный Спас

Праздник отметили весело и с пользой! Фото предоставлено организаторами.

Народные гулянья в честь Яблочного Спаса в минувшие выходные развернулись в деревне Вистино Кингисеппского района Ленобласти. На праздник урожая собрались местные жители и гости из окрестных деревень и поселков. Целый день людей песнями и танцами развлекали творческие коллективы, а народные умельцы с удовольствием обучали своему мастерству всех желающих.

Праздник, который можно назвать одним из самых вкусных в году, жителям подарил региональный комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям.

Самым ярким событием для участников торжества стала Сойкинская ярмарка, на которой продавали сельхозпродукты, сувениры, причудливые игрушки и посуду. Она развернулась около местной святыни - старинного храма Святителя Николая Чудотворца. Как говорит руководитель Ленинградского областного отделения Александро-Невского братства Николай Иевлев, первое упоминание об этом храме датируется 1560 годом. Кроме того, напротив церкви раньше находилась самая крупная в этих местах деревня Сойкино. Когда-то ею владел прапрадед великого Александра Пушкина Ганнибал.

- Место здесь знаковое, это самая высокая точка на всем юго-западе Ленобласти, - поясняет Иевлев. - И Сойкинская ярмарка расположилась именно здесь тоже не просто так. Еще до революции на этом месте кипела торговля, жители тащили сюда грибы, мед, кто чем богат. Понятно, что сейчас у нас лишь скромная пародия на ту ярмарку, но кто знает, что будет через несколько лет.

Всем, кто пришел на Яблочный Спас, предлагали попробовать себя в роли ремесленников и стать участниками мастер-классов по изготовлению кукол и плетению из лозы. В Музее ижорской культуры провели урок по гончарному делу.

- При нашем музее работает детский центр, где мы знакомим ребятишек с традиционным промыслом, - отмечает сотрудник музея Дмитрий Ткачев. - Мы хотим передать подрастающему поколению его наследие, наследие ижорской земли, и традиционным для нас является гончарное мастерство.

Удивить организаторам удалось и гурманов - у всех желающих была возможность продегустировать блюда коренных народов Ленобласти. Изысканные кушанья участники праздника уплетали с большим аппетитом.

Завершились «яблочные» торжества глубоким вечером. Люди не хотели расходиться до последнего.