Почему в Петербурге стало больше опасных отходов

Каждый месяц на утилизацию отправляют сотни тысяч,а иногда даже тонны опасных отходов. Фото: пресс-служба СПб ГУП «Экострой».

ВЫВОЗЯТ ТОННАМИ

Более 500 килограммов опасных отходов в августе вывезли на утилизацию городские экологические службы. Большая часть из них - химические. Такие, например, были на беспрецедентной по размерам свалке на Дальневосточном проспекте. Ее устроил частный транспортировщик, который не хотел платить за отходы, принятые им от юридических лиц. Чтобы ликвидировать угрозу, на объект пришлось выезжать 25 раз.

- Только за один день, 14 августа, оттуда вывезли 80 килограммов химических отходов, - рассказали в пресс-службе комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Всего здесь было собрано около 7 тонн отходов: целых и поврежденных емкостей с опасным содержимым. На первый взгляд цифры огромные. Но на самом деле бывает и больше. Так, в конце июля объем собранных опасных отходов составил более 2,5 тонны.

- Чаще всего неприятности у жителей связаны с ртутью и ртутными приборами, - рассказывает заместитель гендиректора ГУП «Экострой» Юлия Самсоненко. - Их у населения достаточный запас. При этом надо понимать, что килограмм ртути способен нанести непоправимый вред окружающей среде и в разы увеличить количество отходов. Это и ртутьсодержащий грунт, и асфальт, который приходится полностью снимать, и содержимое контейнерных площадок.

Специалисты «Экостроя» выезжают и на разбитые градусники, и на более масштабные случаи. Фото: пресс-служба СПб ГУП «Экострой».

ДВА ГОДА ОПАСНОГО РОСТА

При этом на предприятии отмечают, что объем собранных опасных отходов в последнее время резко увеличился.

- С 2018 года мы отмечаем резкий рост аварийных ситуаций, - рассказали «КП» в ГУП «Экострой». - Химические вещества, медпрепараты и металлическую ртуть жители находят на контейнерных площадках многоквартирных домов.

Чтобы понять, почему так происходит, нужно вернуться в 2018-й. До этого момента в Петербурге действовала система сбора опасных отходов от населения, организованная комитетом по природопользованию.

Просроченные лекарства, покрышки, аккумуляторные батареи, остатки от ремонта: лаки и краски, химические жидкости, бытовая техника… Сложно найти вид отходов, который нельзя было сдать на переработку или утилизацию. Семь лет работы - 700 тонн опасных отходов, которые могли бы в открытую попасть на городские свалки.

- Мы продумали логистику, которая позволила обеспечить стабильную и эффективную работу, - вспоминают в «Экострое». Именно это государственное унитарное предприятие стало оператором системы. - Каждый элемент был ориентирован на определенный сегмент отходов.

Форматов сбора действительно было много: от стационарных постов до маленьких картонных боксов. Такие часто ставили в парадных многоэтажек. Пошел на работу - захватил с собой использованные батарейки. Ну а что-то очень крупное - на экопост или в экомобиль.

Фото: пресс-служба СПб ГУП «Экострой».

А в 2018 году полномочия передали другому городскому комитету - по благоустройству. Контракт на сбор опасных отходов перешел к другой компании, и система работы была существенно перестроена.

Теперь стационарные пункты, к которым так привыкли горожане, больше не работают. Да, остались экомобили. Но перечень отходов, которые они принимают, резко сокращен: люминесцентные лампы, ртутные термометры и приборы, мелкогабаритные аккумуляторы и батарейки, компьютеры и периферийные устройства. Сюда не получится принести ни шины, ни просроченные лекарства, ни отработанные масла. И никакой альтернативы горожанам на данный момент не предложили.

При этом не сказать, что у экологов стало меньше работы. Наоборот, ее прибавилось у городской круглосуточной экологической аварийной службы ГУП «Экострой».

- Жители часто обращаются по поводу оранжевых экобоксов, через которые сейчас собирают опасные отходы, - говорят представители «Экостроя». - Сообщают, что они вскрыты либо переполнены или вообще лампы и ртутные отходы складывают рядом с ними.

Фото: пресс-служба СПб ГУП «Экострой».

Как пояснили в аварийной службе, теперь им приходится, помимо прочего, ликвидировать и предотвращать негативные последствия и в очагах потенциального загрязнения.

- Кроме того, мы собираем ртуть и химические отходы на общегородских территориях, - добавила Юлия Самсоненко. - Это последствия того, что на свалки попадают опасные отходы, которые теперь никто не принимает.

При этом экологи честно говорят, что бизнес на опасных отходах абсолютно не рентабелен. - Если добросовестно выполнять работы на всех этапах и неукоснительно исполнять требования природоохранного и санитарного законодательства, начиная с обучения персонала и заканчивая конечной переработкой собранных отходов, то возникают значительные издержки, - объясняет руководитель «Экостроя» Александр Полевский. - Частные коммерческие компании, действующие на рынке, зачастую идут путем уменьшения издержек, снижая транспортные расходы или пытаясь экономить на стадии конечной переработки. В результате ухудшается экологическое благополучие жителей города.

КСТАТИ

При комитете действует круглосуточный координационный центр по вопросам охраны окружающей среды - мобильная экологическая дежурная служба: 8 (812) 417-59-36. Сюда нужно обращаться при обнаружении бесхозных опасных и радиоактивных отходов: люминесцентных ламп, ртути металлической, пожарных извещателей старого образца, при разливах ртути и нефтепродуктов. Помощь окажет экологическая аварийная служба ГУП «Экострой», подведомственного комитету по природопользованию. Она работает круглосуточно и ежедневно в режиме полной готовности. Одна из ее главных задач - ликвидация несанкционированных сбросов опасных отходов. Здесь реагируют на любые сигналы экологического бедствия: от ртутных шариков на детской площадке до «радиоактивных» часов в таможенном терминале.

Деятельность ГУП «Экострой» как природоохранного предприятия в первую очередь направлена на выполнение социально значимых задач для всего городского населения. Ежегодно служба получает порядка 12-14 тысяч обращений от жителей города. - Сюда можно позвонить, если разбился градусник, - говорит Юлия Самсоненко. - Наши специалисты проконсультируют, что нужно сделать, оценят масштаб проблемы, потому что еще многое зависит от того, на какую поверхность он упал. В любом случае вам дадут пошаговую инструкцию с рекомендациями, как действовать, и поставят в очередь на контроль. Специалисты бесплатно выезжают в плановом порядке в течение трех - пяти дней для проведения замеров уровня паров ртути