У миссис должна быть цель помочь, просветить, окультурить

Наталья Рогова (в центре) всегда говорит, что миссис - это не просто замужняя женщина с детьми. Фото из личного архива.

Амбициозные леди

В России живут самые красивые женщины. А еще талантливые, заботливые, умные, харизматичные и успешные. Доказать это не только соотечественникам, но и всему миру сумели петербурженки. Они ежегодно становятся победительницами международных конкурсов красоты и талантов. Титулы и короны едут в Северную столицу из разных уголков земного шара. Поддерживает важную миссию красавиц федерация «Миссис Санкт-Петербург». Уже больше десяти лет она помогает женщинам раскрыться и продемонстрировать свою истинную силу.

- Первый наш конкурс «В ожидании чуда» прошел в 2007 году. Участвовали в нем беременные женщины. А спустя два года мы впервые провели «Миссис Санкт-Петербург» уже для мам. Он стал официальным городским конкурсом, на который мы получили патент, - рассказывает основатель федерации Наталья Рогова. - За прошедшие годы мы сильно выросли. Ежегодно у нас 30-40 участниц, а процесс подготовки к финалу занимает несколько месяцев.

Конкурсантки участвуют в репетициях, фотосессиях и интересных событиях, посещают благотворительные мероприятия победительниц прошлых лет и разрабатывают концепцию авторского социального проекта.

- Мы стремимся показать, что миссис - это не просто замужняя женщина с детьми. Это прекрасная, ухоженная, активная, амбициозная леди, которая может быть яркой, творческой, образованной, чуткой, доброй. И этим она готова делиться с миром. У нее должна быть цель помочь, просветить, окультурить, - говорит Рогова.

«Не только красивые платья»

В этом году участниц конкурса отбирали с помощью онлайн-кастинга. Претендентки на звание «миссис Санкт-Петербург» присылали организаторам видеовизитки, в которых должны были кратко рассказать о себе и своей деятельности.

- Мы получили около 200 заявок. Из них на данный момент 27 человек утверждены. К ним присоединятся победительницы районных конкурсов красоты «Миссис Кудрово», «Миссис Адмиралтейский район» и другие, - продолжает Наталья Рогова. - Мы всегда спрашиваем участниц: зачем вам это? Конкурс - это не только красивые платья. Это определенные затраты и усилия. Многие женщины к нам приходят из-за того, что их съел декретный отпуск. Им сложно нормально выйти из этого состояния и социализироваться. Есть те, кто хочет стать увереннее или сделать так, чтобы мужья посмотрели на них по-новому.

Наталья Рогова. Фото из личного архива.

В новых реалиях

Первая встреча финалисток «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область - 2020» назначена на 26 августа. Финал конкурса состоится в октябре - ноябре.

- Пока сложно сказать, в каком формате он будет проходить, - объясняет Наталья Рогова. - Это связано с эпидемиологической ситуацией. Если она нормализуется, тогда это будет открытый праздник. Если нет, то он пройдет в закрытом формате, без гостей, но с телевизионной версией.

К слову, все международные конкурсы красоты вынужденно пере- ехали в онлайн. Границы из-за пандемии все еще закрыты. Это будет новый опыт не только для участниц, но и для организаторов.

Состязание среди замужних женщин впервые в истории пройдет в онлайн-формате.

Петербурженка Анна Кудрявцева-Сирадзе выступит на Международном конкурсе красоты «Миссис Вселенная»

Имя Анны Кудрявцевой-Сирадзе известно всем, кто следит за российскими и международными конкурсами красоты. В 2014-м петербурженка завоевала титулы «Миссис Балтия» и «Миссис Ленинградская область». А в следующем году Анна уже представляла страну на Mrs. Globe («Миссис Земной шар»). Петербурженка сразила жюри и получила сразу несколько наград, главной из которых стало третье место и титул «второй вице-миссис Мира - 2015». Спустя пять лет красавица может повторить триумф. Анна стала финалисткой престижного конкурса Mrs. Universe («Миссис Вселенная»).

Свой первый титул Анна получила в 2014 году, будучи молодой мамой. Фото из личного архива.

Увлекательное путешествие

- Свой первый титул «миссис Ленинградская область» вы получили в 2014 году. Почему решили тогда принять участие в конкурсе?

- В далеком 2014-м я была молодой мамой и женой. Дело было после декретного отпуска. Все мои заботы тогда - ребенок и семья. Из развлечений - детские и продуктовые магазины, разговоры - о памперсах и детском прикорме, новые знакомства и общение - на детских площадках. И вот как-то раз, думая, какую же мне сварить кашу, я увидела объявление о наборе на конкурс «Миссис Санкт-Петербург и Ленинградская область». Подумала, что это может стать увлекательным путешествием, и через несколько дней подала заявку на участие. Абсолютно неожиданно для себя я получила титул «миссис Ленинградская область». Счастью не было предела. Первые публикации в СМИ, первые интервью, первые выходы в свет - от всего этого я была в восторге!

- Чем вам запомнился Международный конкурс «Миссис Земной шар»?

- В первую очередь своим размахом. Это было фееричное шоу, требующее огромной подготовки. В конкурсе принимали участие 75 женщин со всего мира. Он длился десять дней и проходил в Китае. Я очень волновалась. Меня даже посещала мысль снять свою кандидатуру, но отступать было некуда. Я ехала представлять свою страну. Гордость и страх переполняли меня.

Была проведена невероятная работа. Мы очень серьезно подошли к подготовке к конкурсу: сшили красивый национальный костюм, который потом признали одним из лучших. А одно из платьев, которое мы создали, тут же скопировали китайские дизайнеры.

Конкурсный день начинался в восемь утра и заканчивался около одиннадцати вечера. Жюри, состоящее из 25 человек, постоянно присутствовало рядом. Обращали внимание на все: вовремя ли ты приходишь на завтрак, как ты выглядишь, как разговариваешь, как сидишь, как общаешься с другими участницами.

Анна Кудрявцева- Сирадзе. Фото из личного архива.

«Чувствую силы и уверенность»

- Почему вы вновь решили поучаствовать в международном конкурсе?

- Сейчас, спустя пять лет, я чувствую силы и уверенность в себе. Хочу попробовать еще раз завоевать корону.

- Как будет проходить конкурс?

- Пандемия внесла свои коррективы и в формат конкурса «Миссис Вселенная». Впервые он будет частично проходить в режиме онлайн. Пока мы сами точно не понимаем, как все это будет устроено, но время покажет. При этом подготовка ведется в обычном режиме международного конкурса. Опыта у нас достаточно. Национальный костюм и платья уже находятся в работе.

- Вы уделяете много сил благотворительной деятельности. Чем конкретно вы занимаетесь?

- Мне выпала честь стать специальным представителем Международного благотворительного фонда имени Владимира Спивакова в Северо-Кавказском округе. Фонд помогает детям, одаренным в музыке и изобразительном искусстве, развивать свой талант. Мне очень близко это, потому что я сама имею непосредственное отношение к музыке: окончила музыкальную школу по классу фортепиано в небольшом городке и знаю, как тяжело одаренным детям пробиться в жизни.

- Как вы проводите свободное время?

- Все свободное время я посвящаю своей любимой дочери Валерии. Ей девять лет. Она, как и любая девочка, с замиранием сердца смотрит на мои короны. Лера мечтает стать королевой красоты, когда вырастет или «лучше прямо завтра». Мы много путешествуем. Я стараюсь расширять ее кругозор именно этим, потому что, как говорят, лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.

Петербурженки, победившие на международных конкурсах красоты, рассказали о своем триумфе и увлечениях

В детстве примерить корону королевы красоты мечтает едва ли не каждая девочка. И кому-то это удается. «Комсомолка» поговорила с победительницами международных конкурсов для замужних женщин и узнала об их борьбе за престижный титул.

Валерия ГРАНКИНА: После рождения третьего ребенка поняла, что готова свернуть горы Конкурс «Миссис Вселенная - 2017». Финал состоялся в Дурбане (ЮАР).

Титулы:

-«Миссис талант Вселенной»

-«Миссис стиль РФ»

-«Миссис Санкт-Петербург Вселенная»

- Ambassador United Nations.

Валерия - владелица ателье, где можно сшить или взять в аренду вечернее платье или национальный костюм. Фото из личного архива.

- Что подтолкнуло вас к участию в конкурсах красоты?

- До рождения детей мне было не до конкурсов красоты. Все силы были брошены на образование: золотая медаль в школе, музыкальное образование с отличием, красный диплом в университете, на отлично сданный кандидатский минимум, победы в научных олимпиадах.

После рождения второго ребенка (сейчас у Валерии трое детей, недавно родилась дочка) я поняла: во мне столько энергии, что я готова горы свернуть. И вот, сидя в декрете, решила попробовать свои силы и пошла на кастинг. Успешно его прошла. Сначала участвовала в «Миссис Санкт-Петербург», затем - в «Миссис Россия Мира» и уже потом в «Миссис Вселенная».

- Какие воспоминания остались у вас о конкурсе «Миссис Вселенная»?

- Самое трудное - это подготовка к конкурсу, а она была ежедневно. Я лично создавала наряды (после конкурса Валерия открыла ателье вечерних платьев), писала речи, снимала видео для конференции по борьбе с насилием в отношении женщин и детей, а также мы с федерацией «Миссис Санкт-Петербург» посещали благотворительные приюты. Я знала, что отдельным этапом будет творческий конкурс, и готовилась к нему с особым трепетом, ведь раньше на конкурсах такого уровня наши соотечественницы не получали действительно важных титулов. Я сыграла зажигательную «Калинку» на электроскрипке в современной обработке. Зал аплодировал стоя. Это был, скажу без ложной скромности, успех. Судьи также отметили мои эксклюзивные костюмы и наградили титулом «миссис талант Вселенной».

- Чем вы занимаетесь и увлекаетесь сейчас?

- Сейчас я официально нахожусь в декретном отпуске, поэтому с гордостью могу заявить, что самая главная моя работа - быть многодетной мамой. И еще одно мое детище - это собственное ателье. Идея создать свой проект возникла как раз на конкурсе «Миссис Санкт-Петербург». Взять в аренду или купить вечернее платье либо национальный костюм, который подходит лично тебе, не так просто. Сначала я шила для себя, сейчас мне заказывают вечерние платья девушки и женщины для особых случаев.

Ксения ВЕРБИЦКАЯ: Во время конкурсов всегда на связи со своими пациентками

Конкурс «Миссис Вселенная Классик - 2020». Финал состоялся в Софии (Болгария). Титулы:

-Mrs Classic Universal 2020

-«Миссис Санкт-Петербург Классик - 2019».

Всю свою жизнь Ксения посвятила медицине, а в индустрию моды и красоты попала благодаря девушке, которая пришла к ней на прием. Фото из личного архива.

- Как вы стали участницей конкурса «Миссис Санкт-Петербург»?

- Я работаю врачом, всю жизнь посвятила медицине и даже не подозревала о существовании подобных конкурсов. И, как ни странно, именно моя работа помогла мне узнать об этом. На конкурс «Миссис Санкт-Петербург» посоветовала пойти одна из пациенток. С этого начался мой путь в индустрии моды и красоты.

- Каким был конкурс «Миссис Вселенная» для вас?

- Участие в международном конкурсе красоты было ответственным и взвешенным решением. Готовясь к нему, я очень волновалась. И подготовка костюмов, и творческий номер заняли много времени. Я понимала, что конкуренция будет высокой, поэтому самым трудным для меня было решиться на это. А самое приятное воспоминание - об участницах, которые были в нашем прекрасном дружном коллективе. Каждая из них - олицетворение женственности, доброты, красоты, душевного тепла. Вообще конкурс дал колоссальный прилив энергии и понимание того, что в мире нет ничего невозможного, если ты к чему-то стремишься.

Ксения Вербицкая. Фото из личного архива.

- Как к вашей победе отнеслись родные и коллеги?

- Мои дети гордятся мной, радуются и помогают. Все свободное время, которого стало меньше, я стараюсь проводить с ними. Коллеги болели за меня, переживали, ждали. Когда я вернулась, они встретили меня с цветами и речами. От них исходит только позитив. Я рада, что они с уважением отнеслись к моему небольшому приключению и новому жизненному опыту. Подчеркну, что участие в конкурсах красоты не сказывается на моей работе. Я очень люблю и ее, и своих пациенток. Я даже во время конкурса была на связи с моими беременными девочками. Многие пациентки говорят, что я для них пример того, как можно быть мамой четверых детей, успешным человеком, прекрасным врачом и красивой женщиной. Для меня такая обратная связь очень важна.

Ирина ГОГОЛЬ: Участие в конкурсах перевернуло всю мою жизнь

Конкурс «Миссис Вселенная - 2019». Финал состоялся в Гуанчжоу (Китай).

Титулы:

-«четвертая вице-Миссис Вселенная - 2019»

-«Миссис Россия Вселенная - 2019»

-«вице-Миссис Санкт-Петербург - 2018»

-«Миссис благотворительность России».

Совмещать бизнес, спорт, семью, воспитание детей и индустрию красоты - реально. Фото из личного архива.

- Почему вы решили поучаствовать в своем первом конкурсе красоты «Миссис Санкт-Петербург - 2018»?

- Для меня это был вариант выхода из состояния вечной занятости на работе. Я собственница аутсорсинговой компании. Мой рабочий процесс связан с законами, учетом, налогами. Конечно, это занимает много времени. Участие в конкурсе буквально перевернуло мою жизнь. Свободного времени больше не стало, но теперь, помимо бумаг, отчетности и проверок, в моей жизни есть еще красота, фотосессии, показы, встречи с девушками - все то, что просто необходимо для женщины.

Ирина Гоголь с дочкой. Фото из личного архива.

- Каким вы запомнили конкурс «Миссис Вселенная»?

- Это потрясающий опыт и грандиозное мероприятие в целом. Эмоции исключительно положительные и яркие. Царила дружеская атмосфера, отношения между участницами были теплыми. 94 делегата со всего мира, все - победительницы конкурсов красоты своих стран, невероятные красавицы. В течение недели мы жили вместе, участвовали в разных социальных проектах и промежуточных этапах, принимали участие в конференции по домашнему насилию. Для меня была огромная честь и ответственность представлять Россию на международном конкурсе. Я шла к этому целенаправленно целый год. Я спорт- сменка, и для меня быть в числе победителей - норма жизни. И морально, конечно, я к этому была готова. Но, когда я услышала, что Россия вошла в топ-5 победителей, испытала непередаваемые эмоции. Это феерия и выброс адреналина, радость, что смогла достойно представить страну, награда за вложенные труды и усилия.

Ирина Гоголь. Фото из личного архива.

- Как повлияло на вашу жизнь участие в конкурсе такого уровня?

- Безусловно, это огромный опыт. Я стала по-другому смотреть на индустрию конкурсов, так как уровень там очень высокий. Участие и победа дали мне возможность развиваться в этом направлении, но уже в качестве организатора конкурсов красоты. Я искренне считаю, что честные, качественные конкурсы нужны женщинам, и то, что мы делаем уже сейчас, существенно меняет жизнь девочек в лучшую сторону.