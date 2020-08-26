Динамо - Зенит 26 августа 2020: прямая онлайн-трансляция. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Динамо - Зенит 26 августа 2020: прямая онлайн-трансляция матча 5 тура чемпионата России по футболу 2020/21

Сегодня 26 августа 2020 года в рамках 5 тура «Зенит» сыграет на «ВТБ Арене» с московским «Динамо». Матч начнется в 20.45 по московскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал «Матч ТВ».

Соперник «Зенита» в этом сезоне уже не тот, который проигрывал сине-бело-голубым еще зимой. Состав «Динамо» серьезно изменился за считанные недели. И этим обновленным составом москвичи пропустили первый гол сезона только в четвертом туре. Правда, его в свою очередь откровенно провалили, проиграв тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2. Но это может стать лишь дополнительной мотивацией к победе на своем поле.

Сам «Зенит», в свою очередь продолжает ставить рекорды. Четыре матча – четыре победы и четыре очка отрыва от второго места. Это максимальный отрыв после четырех туров, начиная с 1995 года, когда турнир перешел на трехочковую систему.

Что может подвести «Зенит»? С одной стороны, недооценка соперника, такое мы уже не раз наблюдали ранее, хотя в играх под руководством Семака такая самоуверенность проявляется все реже. С другой, накопившаяся усталость: с весны команда играет практически одним составом с единичными заменами. График при этом достаточно плотный.

- Через два на третий - сложнее, через три дня на четвертый - нормальный график, - так говорит об этом Сергей Семак. - Но для того у нас и есть 20 полевых игроков, чтобы иногда менять друг друга, давать возможность отдыхать тем, кто устал больше на данном этапе.

В общем, гарантировать можно одно: учитывая историческое противостояние двух клубов дерби обещает быть напряженным. В результате букмекеры не сомневаются, победа будет за петербуржцами. Но сюрпризов на поле мы не исключаем, на то это и футбол.

Время начала матча Динамо - Зенит 26 августа 2020

Матч начнется 26 августа 2020 года в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть матч Динамо - Зенит 26 августа 2020

Прямую видеотрансляцию матча можно посмотреть 26 августа в 20:45 по московскому времени на «Матч ТВ».