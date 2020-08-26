"Сдох бы, если не вы": Из Невы выловили пьяного многодетного отца, пытавшегося переплыть реку

В Петербурге спасли пьяного мужчину, устроившего заплыв в Неве Фото: принтскрин видео.

В Санкт-Петербурге транспортные полицейские спасли многодетного мужчину, решившего освежиться в Неве. В среду, 26 августа 2020 года, правоохранители рассказали, что во время патрулирования акватории реки на катере они заметили в воде у Арсенальной набережной утопающего человека и помчались к нему на помощь.

- Подплыв поближе, полицейские увидели мужчину, который просил о помощи. Ему бросили спасательный круг, с помощью которого подтянули к катеру и с помощью специальной лестницы помогли подняться на борт, - рассказали в транспортной полиции Петербурга.

Когда мужчина оказался на борту, правоохранители решили, что он пьян, так как от него исходил резкий запах алкоголя.

Мужчину подняли на катер и отвезли на набережную, где он оставил сына Фото: принтскрин видео.

- Как ты здесь оказался? - спросили полицейские.

- Я плыл, - коротко ответил мужчина. - У меня там сын остался, на набережной.

- Как сын? Один? - всполошились спасатели и направили катер в сторону ребенка.

По пути полицейские успокоили мужчину, заверив, что все будет в порядке. На берегу их ждал мальчик, на вид, лет 10 в окружении мужчин. Все загорали на спуске в одних плавках.

Мальчик, завидев отца, бросился к нему на встречу, радостный, что отец не утонул.

- Сдох бы, если не вы, - поблагодарил полицейских мужчина.

Оказалось, что у горе-пловца не один сын, а четверо детей. Видимо, впредь не решится освежиться в Неве.

В спасении утопающего принимали участие командир катера прапорщик полиции Дмитрий Осипов, старшина полиции Михаил Кувыльки и сержант полиции Даниил Дедков.