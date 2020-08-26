140 народов - одна семья

Одна из главных задач совета - сделать так, чтобы представителям всех народов было комфортно жить в регионе. Фото: Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Здесь нет этнических конфликтов, зато есть единство и взаимопонимание, здесь берегут культуру каждого малочисленного народа и заботятся, чтобы в памятных местах возвышались мемориалы солдатам всех национальностей, сражавшимся в годы Великой Отечественной войны. Три года - с июля 1941-го по август 1944-го - на территории Ленинградской области шли ожесточенные бои, села и деревни жили под оккупантами, тысячи евреев, цыган и армян гибли в фашистских концлагерях. Все эти страшные события в регионе хорошо помнят, и сегодня делается очень многое, чтобы все 140 национальностей, которые сейчас живут здесь, пребывали в мире и согласии.

Актуальные этнические вопросы, а также проекты, посвященные 75-летию Победы, в понедельник, 25 августа, обсудили на заседании совета при губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям. Место для его проведения в этом году выбрали особенное - Музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда».

Здесь стараются помочь каждой нации сохранить свою самобытность. Фото: Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Ленинградская семья

В небольшом помещении, где собрались участники, в углу скромно стоит маленький столик. На нем - гильзы от снарядов, внутри которых - земля с мест сражений. Этими капсулами от легендарных орудий обменялись представители Ленинградской и Тамбовской областей в рамках акции «Земля Доблести». Теперь эти гильзы станут музейными экспонатами.

- Вся наша область - это территория непрерывных боевых действий в годы Великой Отечественной войны. Мы свято храним память о героях, защитниках Отечества - представителях самых разных народов и национальностей со всего Советского Союза, - подчеркнул губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. - На Невском пятачке, на Синявинских высотах, на Ораниенбаумском плацдарме наши солдаты героически сражались и героически погибали.

Как отметил глава региона, в Ленинградской области никогда не делили людей «по принципу крови». Наоборот, здесь постоянно проводятся национальные праздники, призванные познакомить жителей с традициями друг друга. Самый масштабный из них - «Россия - созвучие культур», который давно стал межрегиональным. Кроме того, в Ленобласти трепетно относятся к коренным малочисленным народам, ведь они - вепсы, ижора, водь - являются важной частью общей истории.

- Только в условиях культурного единства, понимания, терпимости мы можем взять курс на стабильное, последовательное развитие нашего региона, - говорит Александр Дрозденко. - И в последние годы мы прежде всего набрали очень хорошие темпы развития экономики. А когда развивается экономика, развивается и социальная сфера. Мы все здесь - одна ленинградская семья.

Эта гильза, в которой теперь хранится земля с места боев Великой Отечественной войны, вскоре станет музейным экспонатом.Фото: Комитет по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области.

Уникальные маршруты и передвижная выставка

Большую роль в сплочении народов играет Дом дружбы Ленинградской области. Как отмечает и. о. директора этой организации Владимир Михайленко, недавно Дом дружбы вместе с комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям разработал уникальный проект - «Дорожная карта. Маршрутами Победы».

- Нужно помнить, что на территории Ленинградской области находится порядка 800 захоронений, 780 памятников культуры, связанных с историей Великой Отечественной войны, - отмечает Михайленко. - И мы создали проект, посвященный воинам разных национальностей, которые сражались за нас. Мы выпустили путеводитель, куда вошли одиннадцать маршрутов по малоизвестным памятным местам. Мы бы уже запустили туры по ним, если бы не коронавирус. Теперь же все пришлось перенести на осень.

Также к юбилею Победы над фашизмом Дом дружбы организовал передвижную выставку, экспонатами которой стали архивные материалы из различных регионов России и стран СНГ.