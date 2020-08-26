Адаптируйся или проиграешь:Что помогло клиникам пережить пандемию

Сохранить клинику и коллектив в период ограничений и оттока пациентов – задача непростая. Фото: Андрей ГАШЕВ

Ограничения из-за пандемии коронавируса в Петербурге постепенно снимают, но далеко не все городские предприятия смогли вернуться к работе. В непростой ситуации оказались частные клиники. В отличие от государственных больниц, которые не выдерживали наплыва пациентов, коммерческие медцентры, наоборот, остались без посетителей.

- Первые две недели режима самоизоляции были самыми сложными. С одной стороны, Роспотребнадзор, Минздрав и городские власти ввели дополнительные ограничения. Ужесточились возможности оказания плановой медицинской помощи, к тому же в Петербурге была запрещена работа врачей по совместительству. С другой стороны, мы испытывали отток пациентов. Люди просто боялись подхватить инфекцию и отменяли приемы, - вспоминает генеральный директор сети клиник «Медпомощь 24» Евгений Федоров.

Генеральный директор сети клиник «Медпомощь 24» Евгений Федоров. Фото: Андрей ГАШЕВ

В этой ситуации самым важным было не бездействовать, а, наоборот, максимально быстро настроить на новый лад внутреннюю систему управления работой клиники. Нужно было в кратчайшие сроки наладить поставки масок, перчаток и антисептиков, чтобы обеспечить защиту как пациентов, так и самих докторов. Перевести часть персонала (в основном административного) на удаленную работу. Оптимизировать работу клиники так, чтобы сохранить персонал, но при этом не разориться. И все это в условиях полной неопределенности. Чтобы выстоять, требовалась быстрая реакция на ситуацию, мобилизация ресурсов клиники именно в управлении, внутренняя мобильность.

- Мы смогли все это сделать благодаря грамотно выстроенной системе управления в сети клиник «Медпомощь 24». У нас очень сильно развиты горизонтальные связи внутри организации, когда решение вопросов не замыкается на одном руководителе - генеральном директоре или главвраче. Руководители смежных подразделений могли самостоятельно принимать решения и реализовывать их. Такой подход позволил значительно ускорить процесс принятия решений как на административном, финансовом, так и на медицинском уровне. В итоге мы смогли сохранить жизнеспособность клиники, сэкономить бюджет, - продолжает Евгений Федоров.

Ни один врач клиники в сложный период пандемии не потерял работу. Фото: Андрей ГАШЕВ

В результате оптимизации клинике удалось самое главное - сохранить свой коллектив. Ни один врач сети клиник «Медпомощь 24» за время пандемии не потерял работу. Более того, после снятия ограничений состав клиники пополнили еще четыре специалиста.

- Добиться таких результатов помог системный подход. Все наши действия были направлены на то, чтобы мы сохранили возможность оказывать правильную безопасную помощь пациентам, - добавляет Евгений Федоров. - И сейчас мы с уверенностью можем смотреть в будущее. Ну а наши пациенты могут быть уверены в том, что в любой ситуации они получат квалифицированную поддержку.