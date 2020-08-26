Лучшее место для жизни: какой район Петербурга и Ленобласти выбрать

Снижение ипотечных ставок дает возможность внимательнее присмотреться к недвижимости в городе.Фото:freepik.com.

Есть потенциал

Еще несколько лет назад можно было услышать, что свободных мест под застройку в Петербурге не осталось. Сейчас многое изменилось, и в городской черте возводятся новые жилые дома.

- Во-первых, активно осваивается весь «серый пояс» - территория бывших промышленных предприятий. Сейчас там освоен очень маленький процент территории, но у девелоперов высокий интерес - локации расположены близко к центру. Во-вторых, это новые районы, например, Каменка, правый берег Невы, в меньшей степени - левый. Эти территории состоят только из новых объектов, и жилье здесь достаточно дорогое, - говорит директор управления стратегического маркетинга Группы RBI (входят компании RBI и «Северный город») Вера Сережина. - Если говорить об элитной недвижимости, то в Центральном районе сейчас активно преображается зона Новгородской улицы, где находится наш проект «Александрия». Адмиралтейский давно ждал своего часа: сейчас там появляется много проектов, в частности проекты RBI «Болконский» и «Созидатели», и интерес к этому району у покупателей продолжает возрастать.

В лидерах по популярности как у застройщиков, так и у покупателей в последние годы находится Приморский район. Как сообщили в Комитете по строительству, в прошлом году здесь введено в эксплуатацию больше всего жилья среди городских районов: 98 домов и более 15 тысяч квартир! Особенности этого района - большое количество зеленых зон в сочетании с наличием инфраструктуры.

- В Приморском районе много зелени: Юнтоловский заказник, выход к Финскому заливу, по соседству - Курортный район. Кроме того, развивается современная общественно-деловая зона возле «Лахта центра», построены ЗСД, Яхтенный мост и новый стадион по соседству. Открываются и проектируются новые станции метро, детские сады и школы. Неудивительно, что этот район пользуется высоким спросом у покупателей, - считает руководитель аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург» Дмитрий Ефремов. - У западных границ Юнтоловского заказника реализуется один из крупнейших в городе проектов комплексного освоения территорий - ЖК «Юнтолово». В жилом комплексе запланирована преимущественно мало- и среднеэтажная застройка, обеспеченная всей необходимой инфраструктурой. В июне было получено разрешение на ввод в эксплуатацию пятой очереди ЖК «Юнтолово», в которой все квартиры были реализованы еще на этапе строительства.

Интерес смещается

Один из трендов последних лет - смещение спроса с плотно застроенных территорий в областные проекты с развитой инфраструктурой.

- Многие люди оценили, что не так плохо жить подальше от метро, от слишком активного центра города, но при этом иметь свежий воздух и возможность гулять в благоустроенном парке. В фокусе внимания покупателей комплексы малой и средней этажности с соразмерной для человека комфортной средой, большой собственной территорией, где можно проводить время на открытом воздухе, - говорит директор по маркетингу ГК «Ленстройтрест» Ян Фельдман. - И на рынке в ответ на этот запрос появляются новые качественные проекты комфорт-класса: с более низкой плотностью застройки, социальными объектами, торговыми центрами, общественными пространствами.

Сейчас в Ленобласти стабильный спрос на качественные проекты, обеспеченные инфраструктурой и хорошей транспортной доступностью. Наиболее активно среди областных территорий развивается Янино.

- Это перспективный район: в планах правительства - расширение Колтушского шоссе, которое значительно улучшит транспортную доступность. Именно поэтому квартиры здесь нередко покупают инвесторы, ведь через несколько лет жилье в этой локации вырастет в цене. Один из популярных проектов - квартал «Ясно.Янино», который возводит ГК «КВС». В жилом комплексе уже сдана первая очередь, состоящая из семи корпусов, а также два дома второй очереди, - говорит генеральный директор агентства недвижимости ГК «КВС» Анжелика Альшаева.

Сегодня подход большинства застройщиков к реализации своих проектов стал более осознанным. На первый план выходит не количество проданных квадратных метров, а создание комфортной среды для человека, поэтому интерес к проектам на границе города и области будет расти.

- То, каким станет новый район - комфортным кварталом с насыщенной инфраструктурой или очередным скучным «спальником», во многом зависит от девелопера, - говорит Ян Фельдман. - Например, начиная освоение локации Янино во Всеволожском районе Ленобласти, мы знали, что будем возводить голландский квартал «Янила» в рамках градостроительной философии «ЖИВИ». В ее основе - лучшие европейские традиции и уважение к праву человека жить в максимально комфортной среде. Нашей задачей было создать уютный самодостаточный пригород. Так, в квартале появился парк на 7 га, центральная площадь для проведения мероприятий, разнообразные спортивные объекты и профессиональный скейт-парк, мангальная беседка для семейных пикников. В следующих очередях проекта мы планируем создать коворкинг для жителей квартала, которые работают удаленно, но хотели бы разделять домашнее и рабочее пространство.

Конкуренты или нет?

Жилье в Ленобласти традиционно конкурирует с объектами на окраинах Петербурга. Так было, есть и, наверное, будет.

-Окончательный выбор зависит от запросов конкретного покупателя. Существуют клиенты, которым критически важно жить в Петербурге и иметь городскую прописку, - часто решающим фактором выступает более развитая инфраструктура. При этом пригороды значительно выигрывают по цене: в среднем квартиры здесь на 15 процентов дешевле, чем на окраинах Петербурга. Кроме того, экология в Ленобласти значительно лучше городской. Это особенно важный критерий для семей с детьми, - говорит Анжелика Альшаева.

Очень показательным стал период самоизоляции из-за коронавируса. Весной многие предпочли покинуть город и поселиться в пригородах.

- В период самоизоляции мы увидели активное повышение спроса на загородные объекты, сейчас он постепенно снижается. С отменой самоизоляции жизнь за городом стала казаться не такой радужной: нужно тратить время на дорогу, в зависимости от локации может быть неразвитая инфраструктура. Но пока нельзя сказать, долгосрочный это тренд или нет, - говорит Вера Сережина. - В любом случае мы стремимся строить проекты, где все услуги можно получить, не выезжая за пределы «домашнего» микрорайона. Например, в загородных комплексах Mistola Hills и EcoCity во Всеволожском районе для жителей есть два детских сада, магазин, кафе-пекарня, автомойка, целый этаж в одном из домов отдан под магазины, кафе, парикмахерские и другие коммерческие услуги. Множество детских и спортивных площадок, автобусная остановка - словом, практически все необходимое для жизни.

В свою очередь Дмитрий Ефремов считает, что спрос продолжает смещаться в город из области, покупатели все чаще предпочитают петербургскую прописку и более развитую городскую инфраструктуру, в том числе транспортную.

- Развитию такой тенденции способствует снижение ипотечных ставок. Благодаря улучшению доступности ипотеки можно приобрести квартиру в черте Петербурга, чтобы пользоваться преимуществами городской жизни, - добавляет эксперт. - Комплексное развитие городских территорий особенно актуально в свете реализации нацпроектов «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Демография». Вместе с жильем должны строиться детские сады, школы, дороги, медицинские центры - это залог комфорта горожан. Поэтому можно ожидать, что проекты комплексной городской застройки получат дальнейшее развитие.