Стало известно, сколько жители Санкт-Петербурга будут платить за коммуналку в 2021 году

Смольный рассказал, сколько петербуржцы будут платить за коммуналку в 2021 году Фото: Артем КИЛЬКИН

Администрация Санкт-Петербурга в среду, 26 августа 2020 года, рассказала о том, что темпы роста тарифов на ЖКУ останутся ниже инфляции. Губернатор Александр Беглов направил в Федеральную антимонопольную службу предложение об установлении максимального индекса изменения платы граждан за коммунальные услуги в размере 3,5 процента. Это самый низкий уровень с 2014 года.

- Федеральный индекс изменения размера платы за коммунальные услуги в России все последние годы снижается. В 2018 году он составил 6 процентов, в 2019 году – 4,5 процента, в 2020 году – 3,8 процента, - пояснили в Смольном.

Рост тарифов останется ниже инфляции Фото: Александр ГЛУЗ

В Петербурге тарифы на коммуналку растут медленнее, чем в других регионах. Например, в 2018 году индекс роста составил 5 процентов, в 2019 - 4,3 процента, в 2020 - 3,5 процента.

В Смольном отметили,что реальный рост платежей за коммунальные услуги в городе на Неве ниже даже установленного регионального индекса. В 2019 году коммунальные платежи выросли всего на 0,4 процентов, 2020 году – на 3,3 процента.

На сегодняшний день средний платеж в Петербурге на 37 процентов ниже, чем в Москве и даже ниже некоторых регионов.

Официальное постановление об утверждении предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги ФАС опубликует до декабря 2020 года. После этого комитет по тарифам Санкт-Петербурга установит тарифы на тепло, воду, газ и электричество, которые вступят в силу с 1 июля 2021 года.