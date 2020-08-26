В Петербурге пройдет социально-благотворительный проект «Будь с Городом!»

Группа Iowa выступит в онлайн-формате. Фото: предоставлено организаторами.

«Будь с Городом!» — это и праздник, и масштабный социальный проект, направленный на развитие благотворительных инициатив. Он организован, чтобы объединить горожан в стремлении делать мир лучше: здесь каждый сможет помочь общему, доброму делу и получить море положительных эмоций. Ежегодно проект объединяет около ста тысяч петербуржцев.

29 августа «Будь с Городом!» вновь порадует жителей. В этом году концертная часть пройдет онлайн, её сможет посмотреть любой желающий из любой точки мира и вдохновиться добрыми делами. В программе любимые многими артисты - Ёлка, Iowa, Марсель и Муся Тотибадзе, а также яркое красочное шоу, которое никого не оставит равнодушным.

Между выступлениями музыкантов в открытой студии «Будь с Городом!» в прямом эфире представители некоммерческих организаций расскажут о том, как можно помогать фондам и общественным организациям, какая помощь актуальна сейчас и как каждый может стать благотворителем.

Певица Елка. Фото: предоставлено организаторами.

В 2020 году проект «Будь с Городом!» представит следующие петербургские благотворительные организации:

«Работа-i» - центр по трудоустройству выпускников детских домов и молодых людей с ограниченными возможностями

«Старшие Братья Старшие Сестры» - межрегиональная общественная организация содействия воспитанию подрастающего поколения, поддерживающая детей без попечения родителей, приемных детей детей из неполных, многодетных или неблагополучных семей, детей с ограниченными возможностями.

«Петербургские родители» - региональное общественное движение, помогающее детям-сиротам в детских домах и больницах.

«Детский хоспис» - благотворительный фонд, содействующий оказанию паллиативной медицинской помощи детям с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями.

Также в этот день на территории общественного пространства Севкабель Порт с полудня будет работать оффлайн-зона, где петербуржцы смогут познакомиться с благотворительными организациями и фондами города, принять участие в интерактивных мастер-классах, а также посетить лекции и паблик-токи о благотворительности.

КОНКРЕТНО

Присоединяйтесь к трансляции 29 августа в 17.00.

Подробности на сайте проекта - спб.будьсгородом.рф