С видом на Финский залив: В Петербурге выступят джазовая певица Даниэла Фанелли и Женя Любич

Даниэла Фанелли выступит с трио The Jazz Classic Trio. Фото: предоставлено организаторами.

На крыше ROOF PLACE открылся ZaLive | Бар и музыка с видом на Финский залив. И одно из первых событий пройдет на крыше уже 8 сентября. В этот день на сцене клуба исполнят джазовые хиты ХХ столетия в разных стилях: би-боп, хард-боп, свинг, вокальный джаз. Трио готовит также авторские аранжировки на композиции Джорджа Гершвина, Джэймса Хейнли, Уолтера Дональдсона, Ричарда Уайтинга, Винсента Юманса и многих других. Приглашенная вокалистка Даниэла Фанелли на своих выступлениях ведет активную беседу со зрителями и музыкантами на сцене, вместе создавая содержательные импровизации и коммуникативное представление.

12 сентября «русская француженка» Женя Любич даст традиционный концерт на крыше.

Певица Женя Любич. Фото: предоставлено организаторами.

- Я очень соскучилась по концертам, я жду выхода на сцену и встречи с вами, как никогда, наверное! В то же время концерт на крыше ROOF PLACE — как приглашение ко мне домой. Ведь я живу на Васильевском острове, - делится эмоциями певица. - Только это будет не квартирник, а самый настоящий электрический концерт на террасе, где открывается простор для взгляда и для песен. Будем нашим традиционным квартетом озвучивать этот музыкальный фильм под названием «Питер», который с высоты кажется мифическим, плёночным, как кадры, которые невозможно забыть.

Название локации — ZaLive — говорит само за себя: живая музыка — такая же неотъемлемая часть бара, как вид на Финский залив. А терраса под открытым небом — идеальная площадка для согревающих танцев. По замыслу создателей, здесь будут проходить концерты локальных музыкантов, джазовые вечера и, конечно, ночные вечеринки. Площадка работает в тестовом режиме - в дни проведения мероприятий. Количество столиков ограничено в целях соблюдения мер безопасности.