ГЕРОФАРМ подарил венесуэльским пациентам с сахарным диабетом иглы для инсулиновых шприц-ручек

Фото: предоставлено компанией «Герофарм»

Стратегический партнер ГЕРОФАРМ в Венесуэле ESPROMED BIO принял груз – 20 тысяч многоразовых шприц-ручек Ринсапен II и 20 тысяч упаковок игл. Часть этой поставки – обязательства, которые компания взяла на себя дополнительно и на безвозмездной основе, осознавая социальную значимость сотрудничества с венесуэльской стороной в области обеспечения потребностей страны в препаратах инсулина.

ГЕРОФАРМ, не являясь производителем игл, на собственные средства закупил их у одного из ведущих международных производителей. В результате каждый пациент, получивший многоразовую шприц-ручку Ринсапен II, будет бесплатно и на длительный срок обеспечен иглами для безопасного введения инсулина.

Напомним, что ГЕРОФАРМ с 2019 года является единственным поставщиком этих препаратов в стране.

- Один из основополагающих факторов для развития долгосрочного и надежного сотрудничества – это, в том числе, готовность помочь партнерам в решении существующих проблем, - отметил генеральный директор ГЕРОФАРМ Петр Родионов. - Один из основополагающих факторов для развития долгосрочного и надежного сотрудничества – это, в том числе, готовность помочь партнерам в решении существующих проблем. И мы рады, что нам удалось бесплатно для венесуэльской стороны поставить многоразовые шприц-ручки и иглы для них.

Поставки инсулинов в Венесуэлу осуществляются согласно графику, утвержденному сторонами. ГЕРОФАРМ каждый раз отгружает несколько больший объем, чем зафиксирован, чтобы в случае непредвиденных обстоятельств пациенты не остались без жизненно-важного препарата. Стоит отметить, что даже пандемия COVID-19 не приостановила поставки.