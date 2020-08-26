Ел сырые грибы, пил соленую воду из залива: Петербуржец трое суток дрейфовал в Балтийском море в резиновой лодке со сломанным мотором

41-летний Роман Мельников пережил едва ли не самое захватывающее и опасное приключение в своей жизни. Фото: из личного архива Романа Мельникова

Если кто-нибудь в России задумает переснять «Изгоя» с Томом Хэнксом, мы уже знаем, кого нужно взять на главную роль. 41-летнего петербуржца Романа Мельникова, которому довелось пережить ничуть не менее захватывающее и опасное приключение. Во время рыбалки с братом шторм унес Романа в Финский залив – совершенно одного, в маленькой резиновой лодке с неисправным мотором.

По словам брата Романа Александра, в тот злополучный день, 22 августа, ничто, как говорится, не предвещало беды. Мужчины поехали на рыбалку на полуостров Киперорт. Места кругом знакомые, сами – опытные походники, что может случиться?

- Случилось то, чего мы никак не могли ожидать, - признается Александр. – Сначала мы заблудились – я сам до сих пор не понимаю, как – а потом пошел жуткий ливень. И Рома решил выйти на лодке в Финский залив, пройти вдоль берега и найти место нашей последней стоянки. Так и поступили.

По словам брата, Роман - опытный походник. Однако в этот раз справиться со стихией ему не удалось. Фото: Соцсети

А потом случилась третья неприятность – на этот раз роковая. В бензиновом моторчике, которым была оснащена лодка, разладилась система подачи топлива. Гребной винт остановился, и течение повлекло Романа прямиком в Финский залив, швыряя его с волны на волну.

В свободном плавании мужчина провел почти трое суток. Шторм все это время то утихал, то разыгрывался вновь. Лодка наполнилась водой по самые борта.

- В конце концов его выбросило на остров, - вспоминает Александр. – Совершенно необитаемый. Он отдохнул там, собрал диких ягод, грибов.

Грибы Роману пришлось есть сырыми – из источников огня при нем оказалась только зажигалка, которая за время скитаний по волнам промокла насквозь. Положение его, между тем, нисколько не выправилось – хоть под ногами и появилась твердая земля, шансов на то, что его кто-то заметит и спасет, не стало больше. В конце концов путешественник поневоле принял решение – надо возвращаться в шторм. Он и вынесет к людям.

На лодке с неисправным мотором мужчину унесло в Финский залив. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Так и получилось, - рассказывает наш собеседник. – На третьи сутки его заметили пограничники на катере с воздушной подушкой. Они уже были в курсе того, что с Киперорта уплыл и потерялся мужчина, поэтому сразу подплыли к нему поближе и взяли на борт.

Первым делом, по словам Александра, Роман – обессилевший, замерзший, три дня питавшийся ягодами и сырыми грибами, запивавший их соленой водой из залива – попросил телефон и позвонил ему.

- Я его спрашиваю: «Ну что, накатался?» - смеется мужчина. - А у самого комок в горле. А он меня услышал и тоже заплакал. Чуть ли не впервые в жизни. Он потом рассказал, что все эти трое суток не о себе думал, а обо мне. Потому что я же тоже остался непонятно где, в полой неизвестности.

Пока Роман «путешествовал» по морским просторам, его родственники, конечно, без дела не сидели. Александр вместе с отцом и матерью оповестил все службы, вызвал спасателей, экстренно привел в порядок старый семейный катерок – собирался сам идти искать брата. Единственное – вся эта суматоха, волнения и слезы прошли стороной мимо жены и детей Романа: им решили до поры до времени ничего не говорить. И, как оказалось, не зря.

- Хорошо, что все хорошо закончилось, - признается Александр. – Хотя большой опасности, если так, на холодную голову рассудить, и не было. Брат же у меня опытный, он на подножном корме, на грибах и ягодах, и неделю бы продержался, и две. В крайнем случае – насекомых бы ел, тоже ведь белок. Единственное – шторм, отсутствие ориентиров. Вот это уже серьезно.

Все трое суток мужчину искали спасателя. Фото: Артем КИЛЬКИН

Как бы то ни было, нежданное приключение, к счастью, никак не сказалось ни на физическом, ни на психологическом состоянии Романа. Пока мы разговаривали с Александром, он уже вовсю копал картошку на даче. Так что конец у этой истории самый что ни на есть счастливый.