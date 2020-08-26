Петербуржцам показали, как будет выглядеть новый центр современного искусства на Петроградке

На Пеньковой улице появится арт-кластер площадью 2,2 тыс. кв. м. Фото: предоставлено РОО "Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга"

В Петербурге полно старых и заброшенных мест, которые никак не используются. Здания фабрик, заводов и других предприятий годами пустуют и не приносят никакой пользы для жителей и гостей города. Одно из таких находится на Пеньковой улице на территории фильтроозонной станции «Водоканала». Но уже в следующем году на этом месте появится арт-кластер площадью 2,2 тысячи квадратных метров.

В исторических корпусах откроется центр современного искусства «Арт-станция». В нем планируют проводить выставки, мастер-классы, культурные мероприятия. Уже известно, что в самом большом зале будут выставляться иностранные художники, курировать его будет заведующий отделом современного искусства Эрмитажа Дмитрий Озерков.

Открыть «Арт-станцию» планируют к маю 2021 года. Фото: предоставлено РОО "Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга"

Еще один зал посвятят «актуальному искусству». Помимо постоянной экспозиции, которая будет пополняться различными интересными работами мастеров, здесь планируют проводить концерты, перформансы и театральные постановки.

Один из залов посвятят «актуальному искусству». Фото: предоставлено РОО "Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга"

В остальных залах – их около пяти – разместятся арт-лаборатории, лекторий и многое другое.

Во внутреннем дворике благоустроят общественное пространство с амфитеатром. Фото: предоставлено РОО "Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга"

На втором этаже откроют несколько кафе, во внутреннем дворике благоустроят общественное пространство с амфитеатром.

На втором этаже откроют несколько кафе. Фото: предоставлено РОО "Центр поддержки искусств Санкт-Петербурга"

Ремонт в помещениях уже вовсю ведется. Открыть «Арт-станцию» планируют к маю 2021 года.

Учредители центра отмечают, что представить свое творчество на площадке пространства сможет каждый. И это касается не только художников, но и музыкантов.