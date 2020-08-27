Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 27 августа: подготовка ко второй волне инфекции и штраф врача-терапевта

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 27 августа 2020 года.

«Комсомолка» вновь сделала подборку последних новостей о коронавирусе в Санкт-Петербурге, теперь уже на утро 27 августа 2020 года. Что не меняется изо дня в день, так это отчеты врачей, которые постоянно находят новые случаи заражения опасной инфекцией в городе.

Этот четверг не стал исключением. За минувшие сутки в Северной столице коронавирус выявили у 181 горожан.

- Общее число зараженных с начала пандемии на данный момент достигло 35 733 человек. В числе выздоровевших уже 25 379 пациентов. Смертей в общей сложности 2375, - передает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Власти Санкт-Петербурга подробно рассказали о подготовке ко второй волне коронавируса. Возможно, ее не будет, но сидеть без дела во время пандемии недопустимо. По словам вице-губернатора Евгения Елина, развитие событий связано от сознательности петербуржцев. Если все будут соблюдать меры безопасности, то никаких вспышек и новых запретов город не увидит. А пока врачи формируют резерв коек, защитных средств и лекарств.

«Комсомолка» не раз рассказывала о штрафах медучреждений, нарушивших те или иные правила по коронавирусу. Однако в этот раз судили лично врача-терапевта из поликлиники №60, которая не так пристально следила за лицами, контактировавшими с больным COVID-19. Ей пришлось заплатить за недоработку 25 тысяч рублей.

Что касается Ленобласти, то там последние результаты по коронавирусу следующие: 30 новых зараженных за сутки и 6656 за все время пандемии. 4889 пациентов выздоровели, а 74 – скончались.