Петербуржцам покажут мировую премьеру let’s play оперы «Скупой рыцарь»

Постановку покажут в рамках Премии «Онегин» - 2020. Фото: предоставлено организаторами/Алексей Смагин.

Инновационный оперный проект «Скупой рыцарь» готовится к мировой премьере. 28 августа увидит свет. Постановка в жанре «Let’s Play» пройдет на платформе ВКонтакте. Создателями проекта стали Национальная оперная премия «Онегин» и благотворительное общество «Онегин» в содружестве с режиссером Дмитрием Отяковским, автором концепции постановки. Певцы и музыканты, находящиеся в разных городах и странах, встретятся и исполнят оперу «внутри компьютерного экрана» (в так называемом жанре screenlife). Сценическое пространство оперы интегрировано с миром персонажей компьютерной игры «Сфера».

Роли исполнят такие признанные оперные звезды, как народный артист РФ, лауреат государственной премии СССР Сергей Лейферкус (Барон); номинант премии «Онегин», солист Мариинского театра Роман Арндт (Альбер); заслуженный артист РФ, солист Московского музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко, лауреат премии «Онегин» Андрей Батуркин (Герцог); солист Большого театра Леонид Бомштейн (Ростовщик); солист Академии молодых оперных певцов Мариинского театра Денис Беганский (Cлуга).

Сергей Лейферкус. Фото: предоставлено организаторами/Алексей Смагин.

Постановку готовили в течение трех месяцев - о начале работы над ней Национальная оперная премия «Онегин» объявила 6 июня, в день рождения А.С.Пушкина. Партию оркестра исполнил симфонический оркестр Ленинградской области «Таврический» под управлением Михаила Голикова. Отдельным техническим ноу-хау стала визуальная часть, разработанная Дмитрием Отяковским. Понятие Let’s Play имеет мало отношения к опере – это жанр видеороликов, где люди играют в компьютерную игру и по ходу комментируют происходящее. Однако современный художественный язык позволяет с успехом объединять и столь далекие друг от друга миры.

- Формат screenlife предполагает, что всё действие происходит на экране гаджетов. В таких фильмах интерфейсам и экранам уделяется гораздо большее внимание, чем в классическом кинематографе – но зрители все равно будут смотреть в основном на лица героев, так что законы операторского искусства никто не отменял, - рассказывает режиссер Дмитрий Отяковский, - В «Скупом рыцаре» мы стали работать с эстетикой Let’s Play и в некоторых сценах используем в качестве виртуальных «декораций» пространство компьютерной игры. У каждого героя оперы есть игровой персонаж, которым он управляет, и зритель одновременно видит этот цифровой «аватар» и солиста, им управляющего.

Премьера «Скупого рыцаря» станет «первой ласточкой» мероприятий Премии «Онегин» - 2020. В этом году Национальная оперная премия отмечает первый юбилей. 9 ноября в Большом зале Санкт-Петербургской Филармонии им. Шостаковича состоится грандиозный «оперный баттл» между певцами Мариинского и Большого театров. А в середине ноября на сцене Михайловского театра уже в пятый раз лучшим из лучших в опере вручат статуэтки «Онегин».

Сергей Лейферкус с игровым персонажем. Фото: предоставлено организаторам.

- Благотворительность всегда в традициях Премии, и сейчас, в той нестабильной ситуации, в которой мы все оказались, она имеет особое значение, - говорит генеральный директор премии Игорь Тарасов, - За последние полгода мир изменился. Мы все увидели, насколько люди искусства уязвимы перед глобальными изменениями. Но с другой стороны, эти изменения открыли для нас новые форматы, новые жанры, помогли артистам расширить возможности для применения своих талантов, открыть в них новые грани. Ведь этот проект появился благодаря пандемии.

Премьера будет бесплатной и общедоступной. Смотреть трансляцию можно в сообществе Национальной оперной премии «Онегин» ВКонтакте: https://vk.com/oneginaward.