В Комарово прошел литературный благотворительный бранч «ИграProЧтение»

Участник проекта Андрей Ургант. Фото: предоставлено организаторами.

В Петербурге стартовал новый сезон авторского социально - культурного проекта #ИграProЧтение, в котором звезды сцены и спорта объединяются ради благого дела. Организатором события выступила благотворительная инициатива Play and Help.

Мероприятие прошло в загородной резиденции известной петербургской писательницы Ирины Огановой. На один день легендарная дача в Комарово превратилась в поэтический салон для избранных гостей Play and Help, а архитектура северного модерна начала 20 века послужила идеальной сценой для поэтических выступлений чтецов. В этот день произведения исполнили Ирина Оганова, Андрей Ургант, Екатерина Смольникова, Виктория Шатова, Юлия Матвиенко, Евгений Гуревич и многие другие.

Событие прошло в стилистике Яблочного Спаса. Фото: предоставлено организаторами.

Событие прошло в стилистике Яблочного Спаса, который тонко подчеркнул красоту русской души и важность идей благотворительности и меценатства. Воскресный бранч открылся красивой традицией сабража и продолжился литературными чтениями под сводами сосен, где в живописной беседке художник писала акварельные портреты гостей. Оркестр «Ленинградский Патефон» играл романсы начала века, а зрители наслаждались поэзией в сопровождении фирменных пирогов, русских специалитетов, изысканных вин и ароматных чаев .

В предыдущих сезонах проекта Play and Help #ИграProЧтение стихи читали Федор Бондарчук, Саша Петров, Ксения Раппопорт, Данила Козловский, Лиза и Михаил Боярские, Анна Чиповская и другие.

Нынешний сезон был посвящен самому важному - детству, поэтому чтецы выбирали произведения, отражающие заданную тему, а собранные средства направлялись на поддержку детского реабилитационного центра Play and Help.