Диана Вишнева: Архитектура, как и танец, рождается из вдохновения

Балерина Диана Вишнева. Фото: предоставлено организаторами.

«Золотой Трезини» – единственный в мире архитектурно-дизайнерский конкурс, проекты победителей которого пополняют собрание государственного музея. Работы лауреатов покажут на выставке в Петропавловской крепости, а затем включат в фонды Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

По данным организационного комитета, к участию в конкурсе допущено уже более 200 проектов из Австралии, Аргентины, Белоруссии, Бразилии, Египта и других стран. Одной из тех, кому предстоит оценивать работы участников, стала Диана Вишнева - российская артистка балета, прима-балерина Мариинского театра. В 2010 году она основала некоммерческий Фонд содействия развития балетного искусства Дианы Вишневой, а также международный фестиваль современной хореографии Context. Diana Vishneva (с 2013 года по настоящее время). За 25 лет творческой жизни Вишнева выступила примерно в 70 партиях. В репертуаре балерины работы самых значительных хореографов прошлого и современности.

- Про скульптуру часто говорят: «застывшее движение». То же можно сказать и об архитектуре. Как и танец, она рождается из вдохновения, творческого потрясения, и находит свое воплощение в точнейшей технике, — отмечает Диана Вишнёва. — Искусство танца сегодня — это классические традиции, имена мастеров прошлого в параллели с миром современной хореографии и ее яркими художниками. Предполагаю, что похожим образом живет и архитектура, и мне будет интересно увидеть это разнообразие в работах участников конкурса».

- Известно, что история Петербурга и история русского балета неразрывно связаны, – добавляет председатель оргкомитета «Золотого Трезини» Павел Черняков. – Именно Петр I издал указ, согласно которому танцы стали основной частью придворного этикета, а дворянская молодежь была обязана обучаться танцам. В 1733 году был достроен спроектированный Доменико Трезини Петропавловский собор, а за два года до этого – в 1731 году – в Петербурге открыли Сухопутный шляхетный корпус, которому суждено было стать колыбелью русского балета. Танцентмейсер корпуса Жан Батист Ланде основал школу, из которой выросло Императорское театральное училище – сегодня это Академия русского балета имени Вагановой. Петербургская балетная школа до сих пор верна классическим традициям и делает упор на точность и профессионализм. Возможно, не последнюю роль в этом играет строгий контекст петербургской архитектуры, в окружении которого учатся и работают артисты».

НА ЗАМЕТКУ

Напомним, конкурс «Золотой Трезини» назван в честь первого архитектора Петербурга, русского зодчего швейцарского происхождения Доменико Трезини (1670–1734). Девиз конкурса – «Архитектура как искусство», цель – выявление и поощрение наиболее художественно ценных проектов в области архитектуры, дизайна, реставрации и музейного дела.

Конкурс проходит онлайн. Участие в конкурсе бесплатное. Принимаются заявки без ограничений по местоположению заявителей и проектов. Подать заявку можно до 15 октября 2020 года на сайте конкурса www.goldtrezzini.ru.