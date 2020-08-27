День знаний в ГУАП: новых студентов в вуз примет сама Екатерина II

В честь торжественного начала учебного года праздник посетит Екатерина II.

По многолетней традиции в Государственном университете аэрокосмического приборостроения (ГУАП) 31 августа состоится праздник первокурсников – торжественная линейка, посвященная Дню знаний. В этом году мероприятие пройдет в смешанном формате – онлайн и офлайн – для поддержания эпидемиологической безопасности. Среди почетных гостей – представители администрации Санкт-Петербурга и первокурсники с самыми высокими баллами.

Несмотря на то что приемная кампания 2020 года сопровождалась различными новшествами и проходила в непривычном дистанционном формате, в ГУАП сохранился высокий конкурс: в вуз поступили более 2000 первокурсников. Чтобы встретить новоиспеченных студентов, в университете подготовили яркую шоу-программу и пригласили почетных гостей. В целях безопасности большинство первокурсников смогут посмотреть праздник только в формате «онлайн», но это нисколько не уменьшит его масштабов.

Зрителей ожидают поздравления от почетных гостей, выступления студентов из творческих студий ГУАП, знакомство с деканами факультетов и директорами институтов, танцевальный флеш-моб, а также множество приятных сюрпризов. Дистанционный формат позволит организовать прямые включения из научных лабораторий и других подразделений университета, а также интервью с нынешними студентами и известными выпускниками.

Кроме того, в честь торжественного начала учебного года праздник посетит сама Екатерина II, которая по традиции вручит первокурсникам ключ от своей бывшей резиденции и нынешнего корпуса ГУАП – Чесменского дворца, в котором обучаются студенты младших курсов. Увидеть праздник вживую смогут около 100 первокурсников, поступивших в ГУАП с самыми высокими баллами по ЕГЭ.

Среди почетных гостей «Дня знаний ГУАП» ожидаются:

– Георгий Полтавченко – выпускник ГУАП, председатель совета директоров акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация»;

– Владимир Княгинин – вице-губернатор Санкт-Петербурга;

– Владимир Ушаков – глава администрации Московского района;

– Андрей Максимов – председатель Комитета по науке и высшей школе Правительства Санкт-Петербурга;

– Анатолий Турчак – выпускник ГУАП, президент Союза промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга;

– Игорь Орлов – выпускник ГУАП, генеральный директор ПАО «Судостроительный завод «Северная верфь»;

– Владимир Окрепилов – академик РАН, лауреат Государственной премии РФ в области науки и техники, Почетный доктор ГУАП;

– Георгий Коржавин – научный руководитель АО «Концерн «Гранит-Электрон»

– протоиерей Алексей – настоятель Чесменской церкви.

КОНКРЕТНО

Мероприятие состоится 31 августа. Начало в 14:00

Адрес: ул. Ленсовета, 14, внутренний двор корпуса ГУАП

Посмотреть онлайн-трансляцию можно в официальной группе ГУАП Вконтакте