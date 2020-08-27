Эксперты назвали улицы, где закрылось больше всего кафе в Санкт-Петербурге

По словам экспертов, закрытия кафе и ресторанов в Санкт-Петербурге закончатся не скоро. Фото: Артем КИЛЬКИН

То, что коронавирус ударил тяжелым молотом по петербургским кафе и ресторанам, давно уже не новость – первые сообщения о том, что их ожидает волна массовых закрытий, появились еще в конце мая, в разгар карантина. Но несмотря на то, что большинство эпидемических запретов благополучно отменили, процесс, похоже, только набирает силу – и закончится, судя по оценке экспертов и самих рестораторов, еще не скоро.

«Комсомолка» уже писала о том, что в Санкт-Петербурге, согласно данным компании Colliers International, во время острой фазы эпидемии закрылось каждое десятое кафе и каждый десятый ресторан. Другие эксперты такой взгляд на ситуацию также разделяют.

Открытие летних веранд, а потом и обеденных залов существенно на ситуацию не повлияло - ажиотаж вокруг них быстро спал. Фото: Артем КИЛЬКИН

- По нашим данным, за второй квартал этого года – с первого апреля по первое июля - на основных центральных улицах закрылось примерно 25 заведений из 590, - констатирует специалист по коммерческой недвижимости Владислав Фадеев. – Если учесть те, которые могли закрыться в июле и августе, то, вероятно, примерно так и получится – каждое десятое.

Если брать абсолютные числа, продолжает Фадеев, то получится, что сильнее всего пострадали Московский и Владимирский проспекты – на первом закрылось восемь кафе и ресторанов, на втором пять.

- В целом, это не страшное и, даже можно сказать, вполне нормальное явление, - отмечает эксперт. – В городе стабильно каждый квартал закрывается около 5 % заведений общепита. Сейчас этот показатель, возможно, вырос до 6-7 %, вряд ли больше.

Проблема в другом, поясняет Фадеев – новых кафе и ресторанов за тот же период открылось почти в два раза меньше. И вот это для Санкт-Петербурга уже нетипично.

Некоторые рестораны перешли в форма "призраков" - они еще работают, но на самом деле доживают последние дни. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Все зависит, конечно, от клиентов, - констатирует специалист. – Такой загрузки, которая была до эпидемии, в кафе и ресторанах по-прежнему нет. Первый ажиотаж, связанный с открытием сначала летних веранд, а потом и обеденных залов, спал. И теперь многие предпочитают просто не рисковать и не включаться в этот бизнес, даже если планировали.

Поддерживают эту точку зрения и сами рестораторы.

- Процесс запущен, и в какое-либо ближайшее время он точно не остановится, - отмечает президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-запада Леонид Гарбар. – Просто тут тоже есть свои подводные камни. Например, немногие знают о том, что закрыться – это тоже дорого. Нужно рассчитаться по долгам, выплатить зарплату персоналу, придумать, куда и на что вывозить оборудование. Поэтому у нас образовалось много «ресторанов-призраков» - он вроде бы работает, вывеска есть, все есть, но по факту уже закрыт. К тому же с отменой ограничений кое-где кончилось и взаимопонимание между владельцами ресторанов и собственниками помещений. Установка такая: «Вы же работаете – значит, должны платить». А то, что бизнес сейчас только-только встает на ноги, уже мало кого волнует. Поэтому – да, закрытия еще будут. Но вот как долго и в каких объемах – пока вопрос.

Баланс открытий и закрытий заведений общепита в Санкт-Петербурге выровняется только к весне 2021 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Решающим, по словам Фадеева, станет третий квартал – именно он точно покажет, какие потери понесла отрасль во время разгула инфекции. Ну а окончательно бизнес придет в норму не раньше весны 2021 года – именно тогда соотношение открытий и закрытый в течение квартала вернется к нормальному уровню.