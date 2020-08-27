В Петербурге пройдет благотворительная акция «Дети вместо цветов»

Акцию организует благотворительный фонд "Алеша". Фото: предоставлено фондом.

«Дети вместо цветов» – это самая молодая традиция российских школ. Она появилась в 2014 году по инициативе московской учительницы Аси Штейн. Каждое 1 сентября дети дарят преподавателям цветы. Часто букетов так много, что большая часть так и остаётся в классе, потому что учитель просто не может забрать их все с собой. И цветы просто пропадают. А дети, чьи букеты учитель не смог забрать, могут даже почувствовать обиду. Поэтому Ася предложила дарить учителю 1 букет от класса, а сэкономленные средства жертвовать для помощи детям с тяжелыми заболеваниями.

Эта идея всем очень понравилась. И всего за несколько лет акция «Дети вместо цветов» стала всероссийской и всеми любимой. Дети идут в школы радостные, нарядные с флажками и шариками с символикой акции. А ещё с чувством, что делают что-то по-настоящему важное.

Фото: предоставлено фондом.

Обычно акция проходит так: родительский комитет собирает средства – каждый вносит ту сумму, которую считает нужной. На эти деньги покупают один красивый букет для классного руководителя, а оставшиеся переводят в фонд для помощи детям. Подать заявку на участие может учитель, родители или ученики. Вот инструкция:

Оставьте заявку на сайте (для всех городов России) https://aleshafond.ru/promo/flower

Соберите средства

Купите букет для учителя.

Переведите сэкономленные деньги удобным для вас способом https://aleshafond.ru/promo/flower#pay

Свяжитесь с организаторами https://aleshafond.ru/contacts, чтобы получить праздничную атрибутику и благодарственное письмо.

Сейчас, когда из-за пандемии и всех ограничений у детей фактически не было лета и не будет Дня знаний, очень важно подарить им праздник. Дать повод улыбнуться и почувствовать себя увереннее.

Не откладывайте это доброе дело на последний день – начните уже сейчас. Оставьте заявку на сайте или свяжитесь с волонтёрами любым удобным для вас способом. Сейчас миру очень нужны добрые дела, и вы можете внести свой вклад, подарив праздник своему ребёнку и шанс на здоровье и жизнь малышам с тяжелыми заболеваниями.