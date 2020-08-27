Magnifika Residence признан лучшим жилым комплексом бизнес-класса в Петербурге. Фото предоставлено компанией Bonava.

Компания Bonava стала победителем престижной федеральной премии жилой городской недвижимости Urban Awards 2020. Magnifika Residence шведского девелопера назван лучшим в номинации «Жилой комплекс года бизнес-класса Санкт-Петербурга».

Фото предоставлено компанией Bonava.

Церемония награждения победителей конкурса состоялась 26 августа в Петербурге в павильоне Majestic в Репино. Для определения номинантов и лауреатов Urban Awards ежегодно создается независимая экспертная комиссия, состоящая из самых опытных и влиятельных профессионалов рынка недвижимости. Эксперты оценивают многие аспекты девелопмента – строительство, экономическую устойчивость, маркетинг и управление, энергоэффективность, комфорт жилой среды, уровень благоустройства, а также архитектурный облик.

В этом году на рассмотрение членов жюри были представлены 153 проекта из 30 регионов России. В финал в номинации «Жилой комплекс года бизнес-класса Санкт-Петербурга» вышли всего три объекта.

Фото предоставлено компанией Bonava.

- Признание нашего флагманского проекта лучшим в своей номинации имеет большое значение для Bonava. Мы рады, что эксперты по достоинству оценили архитектуру, современные комфортные планировки, новые технологические решения и высочайшее качество строительства, а также благоустройство пешеходной набережной, которая вскоре превратится в знаковое общественное пространство Санкт-Петербурга, – прокомментировала генеральный директор ООО «Бонава Санкт-Петербург» Мария Черная.