Продукты, техника, разработки: В Петербурге пройдет выставка-ярмарка «Агрорусь»

Событие продлится со 2 по 5 сентября. Фото: предоставлено организаторами.

С 2 по 5 сентября в «Экспофоруме» пройдет Международная агропромышленная выставка «Агрорусь» – крупнейшее в Северо-Западном федеральном округе событие сельскохозяйственной отрасли. Также с 29 августа по 6 сентября на территории Экспофорума пройдёт самая большая ярмарка региональных продуктов «Агрорусь-2020».

В этом году мероприятие будет особенным, и причин для этого несколько. Во-первых, оно вернулось к формату интегрированного проведения выставки и ярмарки. Во-вторых, «Агрорусь» – это первый полноценный офлайн-проект, который распахнёт двери КВЦ «Экспофорум» после снятия ограничений, связанных с пандемией. И, в-третьих, выставка-ярмарка, начавшая свою историю ещё в 1991 году, является одним из самых долгожданных событий для Петербурга и Ленинградской области.

Каждый найдет что-то для себя. Фото: предоставлено организаторами.

В этом году в Северной столице соберутся более 500 компаний, которые познакомят петербуржцев и гостей города с лучшими натуральными и традиционными продуктами регионов России, представят более 50 образцов современной техники и познакомят с последними научными разработками для АПК. Экспозиции будут посвящены животноводству, ветеринарии, кормам, растениеводству сельскохозяйственных культур, сельскохозяйственной технике и другим сферам. Главная идея конгрессной части мероприятия заключается в объединении всех представителей АПК России для живого общения, обмена опытом и демонстрации достижений.

Ярмарка региональных продуктов «Агрорусь-2020» – это около 100 тонн мёда, домашние сыры, оригинальные колбасы из медвежьего мяса, мяса лося и оленины, говядина абердин-ангусской мясной породы, свежевыжатое кедровое масло, иван-чай, плодово-ягодные и декоративные растения, товары для сада и огорода, изделия народных промыслов и многое другое. А также серия мастер-классов, где каждый посетитель сможет научиться ручному труду под чутким руководством мастера и познакомиться с историей и культурой ремёсел и кустарного производства.

Яркая развлекательная программа превратит «Агрорусь» в яркий городской праздник – на сцене выступят фольклорные коллективы, танцевальные ансамбли и звёзды эстрады.