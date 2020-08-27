Gatchina Gardens признан лучшей курортной недвижимостью России. Фото предоставлено пресс-службой Gatchina Gardens.

Город-курорт Gatchina Gardens стал победителем федеральной премии Urban Awards 2020 в номинации «Лучшая курортная недвижимость России» и получил статус «Лучший объект года». Победители премии были объявлены в ходе церемонии награждения в павильоне Majestic в Репине.

За титул лучшей курортной недвижимости в финале конкурса боролись пять проектов. Почти все из них расположены в традиционных курортных локациях – Краснодарский край и Республика Крым.

Фото предоставлено пресс-службой Gatchina Gardens.

- В этой номинации были очень сильные конкуренты, тем дороже для нас победа северного курорта. Курортная недвижимость – новый сегмент для российского рынка, но за ним будущее. Мы делаем ставку не столько на климат, сколько на качество жизни и функции жилой среды.

Многофункциональность девелоперского продукта не только обеспечивает спрос со стороны покупателя, она позволяет развиваться бизнесу, формирует деловое комьюнити, что будет работать на экономическую устойчивость региона, – считает руководитель проекта города-курорта Gatchina Gardens Наталья Осетрова.

Фото предоставлено пресс-службой Gatchina Gardens.

– Это один из немногих smart-проектов комплексного устойчивого развития территорий с иммуномодулирующей жилой средой, и в то же время современная инвестиционная платформа для развития санаторно-курортной отрасли, туризма и деловой инфраструктуры. Аналогичные объекты успешно развиваются во всех мегаполисах мира.