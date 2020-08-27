Mr. Proper поддержит чистоту и гигиену в школах и детских садах. Фото предоставлено «P&G».

В школах заканчивается подготовка к новому учебному году, и один из главных пунктов сегодня - соблюдение санитарных норм. В нынешних жизненных обстоятельствах чистота – действительно залог здоровья!

Именно поэтому в преддверие начала учебного года компания Procter&Gamble организовала благотворительную акцию «Снова в школу». В рамках акции сотрудники компании вместе с волонтерами Фонда продовольствия «Русь» провели уборку универсальным моющим средством Mr. Proper в гимназии №586 в Санкт-Петербурге. Такая же акция прошла в школе №18 в г. Новомосковске. Еще порядка 20 школьных и дошкольных образовательных учреждений Петербурга и Тульской области безвозмездно получат моющее средство Mr. Proper для поддержания чистоты и гигиены во время учебного процесса.

Фото предоставлено «P&G».

По словам главы муниципального образования «Остров Декабристов» Василеостровского района Санкт-Петербург Ольги Погосян, в условиях пандемии вопросы здоровья и гигиены как никогда актуальны.

Это не первая социальная акция бренда в Петербурге – этим летом Mr. Proper обеспечил моющим средством крупнейшие больницы города, которые специализировались на лечении больных коронавирусом.

Фото предоставлено «P&G».

Всего во время пандемии компания Procter&Gamble в партнерстве с Фондом продовольствия «Русь» передала 76 тонн продукции 16 ведущих брендов наиболее незащищенным слоям населения по всей России.