Летний концерт Дельфина в Петербурге. Фото: предоставлено организаторами.

Дельфина называют голосом поколения 90-х. Загадочный артист прославился будучи участником скандального трио «Мальчишник», а после начал сольную карьеру. Сегодня музыкант продолжает творческую деятельность и активно гастролирует по России со старыми и новыми треками.

29 августа Дельфин сыграет сольный «Летний концерт» на петербургской крыше. Выступление состоится в открытом пространстве Roof Place в самом центре Санкт-Петербурга.

Десятый альбом Дельфина «442», записанный с новым составом музыкантов, вышел весной этого года и мгновенно снискал заслуженную похвалу критиков и поклонников. Новые песни исполняются на концертах и принимаются публикой не хуже, чем проверенные временем хиты.

Сольный концерт в формате open air - большая редкость для Дельфина. Как правило, такие выступления всегда остаются в памяти.

Как именно будет построена программа 29 августа, и что ждёт поклонников пришедших в этот день на крышу, пока не ясно. Для Дельфина и его группы каждый концерт — это что-то особенное. Но в ситуации, когда массовые мероприятия долгое время были под запретом, этот концерт во всех смыслах – глоток свежего воздуха.

НА ЗАМЕТКУ

Обращаем внимание, что количество мест строго ограничено. Это связано не только со вместимостью площадки, но и с обеспечением безопасности и комфорта зрителей. На входе будет осуществляться температурный контроль, а на самой крыше необходимо соблюдать социальную дистанцию и использовать защитные маски.

Все приобретенные ранее билеты остаются действительны на новую дату. В случае, если у обладателей билетов нет возможности посетить концерт 29 августа, по этим билетам можно будет пройти на один из других будущих сольных концертов Дельфина в Санкт-Петербурге.

КОНКРЕТНО

Где?

ROOF PLACE, Кожевенная линия, 30.

Когда?

29 августа. Начало в 20:00.