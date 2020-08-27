Историк моды Александр Васильев сорвал экскурсии в парке Монрепо в Ленобласти

Александр Васильев посетил пар Монрепо в Ленобласти и отвлек внимание всех посетительниц. Фото: vk.com/monrepovyborg

Парк Монрепо, который находится в Выборге, посетил известный историк моды Александр Васильев. Звездного телеведущего тут же заметили посетительницы музея-заповедника. Оказалось, что Васильев заказал экскурсию по парку. Как рассказывают сотрудники музея, появление звезды произвело фурор среди дам. Судя по словам посетительниц, историк моды их очаровал.

- Например, у Нептуна вся экскурсионная группа покинула гида и устроила фотосессию с Васильевым. Телеведущий оказался в жизни человеком милым и общительным. Он охотно откликался на просьбы о совместной фотографии. Активно интересовался, откуда приехали туристы, - рассказывают в официальной группе музея-заповедника во «Вконтакте».

Александр Васильев не стал скрывать, что с недавних времен начал присматриваться к красотам Выборга, поэтому его наверняка можно будет заметить и в других исторических местах города. К примеру, его уже видели в здании центральной почты.

Напомним, что в парке Монрепо по-прежнему действуют ограничения по коронавирусу, в том числе там требуют носить маски. Хотя в средстве защиты никто не захотел фотографироваться с телезвездой Васильевым.