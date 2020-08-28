Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 28 августа: самое опасное место заражения инфекцией и новые прогнозы развития пандемии

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 28 августа 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» каждый день собирает все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, теперь черед новых сведений на утро 28 августа 2020 года. За минувшие сутки в Северной столице инфекцию выявили у 184 горожан.

- Общее число зараженных с начала пандемии сейчас увеличилось до 35 917 человек. В числе выздоровевших уже 25 444 пациентов. Смертей в общей сложности 2392, - передает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В городском управлении Роспотребнадзора рассказали о самых опасных местах в городе, где риск подхватить коронавирус выше всего. По оценкам специалистов, наименее безопасен общественный транспорт, за ним располагаются магазины. Поэтому эксперты эпидемиологи советуют строго соблюдать масочный режим.

По оценкам специалиста инфекционной больницы Боткина Анны Сталевской, в Санкт-Петербурге возможны несколько вариантов развития пандемии коронавируса. Как считает эксперт, осенью и зимой будет преобладать именно COVID-19, а «подъем» гриппа ожидается в более позднее время.

Добавим, что школьники Санкт-Петербурга теперь будет обедать из одноразовой посуды. Это новая мера безопасности. Однако она касается только тех школ, где нет посудомоечных машин.

Что касается Ленобласти, то там последние результаты по коронавирусу следующие: 29 новых зараженных за сутки и 6685 за все время пандемии. 4916 пациентов выздоровели, а 79 – скончались.