Погода на 1 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге: Город окажется в холодной части циклона

Погода 1 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге будет дождливой и холодной Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Первое сентября для многих не только начало осени, но и начало учебного года. Школьники Северной столицы вернутся в классы спустя долгое время из-за пандемии, первоклашки и выпускники отправятся на праздничные линейки. Ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус рассказал, какая будет погода 1 сентября 2020 года в Санкт-Петербурге и как лучше всего одеться, чтобы не замерзнуть в праздник.

- 1 сентября Северная столица окажется в тыловой, холодной части циклона. Погода будет облачная с прояснениями, ветреная. Пройдут местами кратковременные дожди и будет совсем не жарко и надо будет одеваться потеплее, - пояснил Леус.

Максимальная температура в этот день составит всего плюс 14-16 градусов, что ниже климатической нормы. Теплого, ласкового солнца тоже ждать особо не стоит.

Одеваться на школьную линейку следует потеплее Фото: Олег ЗОЛОТО

В целом начало сентября в Петербурге выдастся холодным и дождливым. Единственным "окошком" тепла станут 2 и 3 сентября. Дождей в эти дни не будет, а температура воздуха будет чуть выше, чем в остальные дни - в среду плюс 16-18 градусов, в четверг 17-19 градусов тепла.

А начиная с пятницы, 4 сентября, и до 10 сентября погодой в Петербурге будут управлять циклоны, которые принесут в город дожди.

Подробно о погоде на начало сентября 2020 года читайте в материале "КП-Петербург".

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