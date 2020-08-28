Исторический момент: За пять лет газ придет почти во все города и поселки Ленобласти

Газ проведут в сотни населенных пунктов. Фото:Дмитрий АХМАДУЛЛИН.

Более 31 миллиарда рублей вложит компания «Газпром» в газификацию Ленинградской области в ближайшие пять лет. Вместе с бюджетными ассигнованиями общая сумма, выделенная на эти цели, составит 44 миллиарда. Это рекордная цифра, которая позволит почти полностью обеспечить регион голубым топливом.

- Для нас это самая масштабная программа газификации за всю историю Ленинградской области, - говорит губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. - К 2025 году мы фактически выходим на почти стопроцентное исполнение генеральной схемы газификации региона - будет выполнено 97,5 процента.

Программу развития газификации региона на 2021-2025 годы Александр Дрозденко подписал вместе с председателем правления компании «Газпром» Алексеем Миллером. Ее главная цель - улучшить условия жизни населения в Ленинградской области за счет использования экологичного и доступного ресурса. В рамках программы природный газ придет в 412 населенных пунктов, в том числе более чем на 100 промышленных предприятий.

- Компания «Газпром» выделяет почти в шесть раз больше средств, чем по программе предыдущих пяти лет, - подчеркнул Алексей Миллер. - Это самый большой прирост за всю историю Ленобласти: газификация вырастет на 11 процентов. Кроме того, продолжится реализация социальных программ, в том числе строительство физкультурно-оздоровительных комплексов.

КОНКРЕТНО

Как реализуют программу

- Построят 124 межпоселковых газопровода суммарной протяженностью более 2000 километров.

- Введут в эксплуатацию 7 газораспределительных станций (ГРС): Подбровье, Рассвет, Усть-Луга, Белоостров, Глебычево, Красный Луч, а также узел редуцирования газа на терминале по сжижению природного газа в Высоцке.

- Реконструируют или технически переоборудуют еще 7 ГРС: Сясьстрой, Ефимовская, Гомонтово, Совхоз Большевик, Ополье, Пригородная, Ильичево.

- Построят более 1100 километров внутрипоселковых распределительных газопроводов в населенных пунктах, куда должны подвести газ, - это обеспечит правительство Ленобласти.

- На природный газ переведут более 54 тысяч квартир и домовладений и 104 котельные.