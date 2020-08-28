Аквапарк «Питерлэнд» провел акцию для петербургских врачей

Участие в акции приняли больше тысячи врачей. Фото: пресс-служба "Питерлэнда".

В августе аквапарк «Питерлэнд» запустил акцию «Спасибо врачам», направленную на помощь и благодарность медицинским работникам, борющимся с инфекцией. Медицинские работники получили возможность посетить аквапарк «Питерлэнд» со скидкой 50%.

-Мы считаем своим долгом и социальной миссией отблагодарить всех медицинских работников за мужество, самоотверженность и труд в условиях пандемии, - рассказали в пресс-службе аквакомплекса.

Реакция врачей не заставила себя ждать. В первые дни водный развлекательный комплекс посетили десятки российских медиков посетили.

- Для нас было приятным удивлением узнать о том, что «Питерлэнд» подготовил подобную акцию. Если честно, мы даже не ожидали. В этом году в отпуск поехать не удалось, поэтому поход в аквапарк был особенно желанным и ценным, - поделилась одна из посетительниц, являющаяся медицинским работником.

Напомним, что бассейны и банные комплексы Петербурга возобновили свою работу в середине июля. С начала проведения акции, аквапарк «Питерлэнд» поселили более 1000 медиков из разных уголков страны.