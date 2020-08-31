Двойной юбилей: нефтяники, газовики и Профсоюз отмечают профессиональный праздник

Нефтегазовая отрасль – надежная опора экономики страны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Уже 55 лет наша страна отмечает важный и радостный праздник – День работников нефтяной и газовой промышленности. Праздник, который за эти годы стал поистине всенародным. Ведь уже многие десятилетия нефтегазовая отрасль была, есть и остается самой надежной опорой в решении большинства социально-экономических проблем нашей страны. Поэтому эта торжественная дата имеет особое значение не только для сотен тысяч нефтяников и газовиков и их семей, но и для всей России.

Первый День нефтяника и газовика

Свою историю профессиональный праздник нефтяников и газовиков ведет еще с советских времен. Он был учрежден Постановлением Верховного Совета СССР 28 августа 1965 года как особый (и заслуженный!) подарок нефтяникам и газовикам, которые освоили нефтегазовые месторождения Западной Сибири. Также праздник был приурочен к сотому юбилею нефтяной и газовой промышленности России. По официальным данным далекой осенью 1864 года на западе Кубанской области близ Анапы впервые в России было применено механическое ударно-штанговое бурение нефтяных скважин с помощью паровой машины.

История нефти

Вообще нефть образно можно назвать чернилами, которыми пишется мировая история. В этой черной жидкости скрыты фантастические возможности. Точной даты, когда именно люди стали пользоваться и как начали добывать нефть – не знает никто. Но первые упоминания об этом встречаются еще в древних шумерских летописях. Например, в Древнем Вавилоне уже за 4000 лет до нашей эры нефть использовали для изготовления асфальта и мощения городских улиц. В не менее древнем Египте нефть входила в состав бальзама при погребении правителей в гробницах и пирамидах. А древние греки использовали нефть для создания зажигательных смесей, чтобы отражать атаки войск персидского царя Дария 1–го. На территории древней Персии или, например, современного Азербайджана, нефть добывалась для использования в лечебных целях (в основном при борьбе с кожными заболеваниями, в том числе проказой). Известно, что в своих путевых заметках известный путешественник арабского Востока Абд ар-Рашид аль-Бакуви упоминал в 14 веке, что из Баку каждый день отправлялось 200 караванов верблюдов груженых кожаными мехами с нефтью.

Первый «нефтяной ключ» в России открыли в 1721 году. Фото предоставлено пресс-службой Нефтегазстройпрофсоюза России.

В России нефтью заинтересовались в начале XVIII века. Петр I в 1719 году основал так называемую Берг-коллегию. Занималась она полезными ископаемыми, и уже в 1721 году один архангельский крестьянин заявил в Берг-коллегию, что нашел «нефтяной ключ». За это он получил награду в размере 6 рублей. На этом месте через 16 лет основали первый нефтяной заводик. После нефтяные промыслы стали появляться в других районах России – на Кавказе и в Поволжье. Кстати, примерно в то же время нефть начали добывать в Америке. Но большого промышленного значения в те времена нефть не имела.

Толчком к первому широкому использованию нефти стало появление керосиновой лампы. Первый относительно безопасный светильник, был создан в 1852–1853 годах львовскими фармацевтами Игнацием Лукашевичем и Яном Зехом. Новый источник света вызвал настоящий бум. Керосиновые фонари стали вытеснять масляные на улицах многих городов. И с 1 мая 1865 года улицы Москвы стали освещаться исключительно светильниками нового типа. Запасы нефти казались тогда неистощимыми.

Рождение Профсоюза

В этом году круглую дату отмечает не только праздник нефтяников и газовиков: в 2020-м году юбилей отпразднует и Нефтегазстройпрофсоюз России – ему исполняется 30 лет.

Хотя, как и в случае с открытием нефти, на самом деле история крупнейшего Профсоюза России гораздо длиннее. Своими корнями она уходит в далекий 1906 год. Именно тогда, в кипучие революционные годы, на нефтяных промыслах Баку, произошла грандиозная стачка, итогом которой стало подписание так называемой «Мазутной конституции». Документ зафиксировал завоевания рабочих: девятичасовой рабочий день, выходные 4 раза в месяц, отмена систематических, ежедневных сверхурочных работ, вежливое обращение администрации с рабочими, определение минимальной заработной платы для определенных категорий рабочих, командировочные, оплата простоев по вине администрации, квартирные деньги, керосин, мазут и нефть для отопления, питьевая вода, бесплатное пользование баней, специальное помещение для приема пищи рабочими и отмена обысков.

Новые времена

Начавшиеся во второй половине 80-х годов прошлого века политические и экономические реформы, распад Советского Союза, создание Российской Федерации, вызвали необходимость перестройки профсоюзной работы. И 17 декабря 1990 года был образован Российский профсоюз работников нефтяной, газовой отраслей промышленности и строительства. С этого времени начинается принципиально новый этап в жизни Профсоюза.

Председатель Нефтегазстройпрофсоюза России Александр Корчагин. Фото: личный архив.

Однако несмотря ни на какие социальные потрясения, экономические кризисы, войны, пандемии Нефтегазстройпрофсоюз России всегда сохранял главный ориентир и важнейшую задачу, определенную еще более 110 лет назад - постоянную и эффективную защиту социально-экономических прав и трудовых интересов работников нефтегазового комплекса, членов Профсоюза.