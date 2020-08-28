Группа The HATTERS даст первый посткарантинный концерт в Петербурге

The Hatters выступят в Петербурге 19 сентября. Фото: предоставлено организаторами.

Короли стадионного алкохардкора приглашают петербуржцев на первый полноценный посткарантинный концерт в родном Санкт-Петербурге. Впервые группа The Hatters сыграет в одной из самых атмосферных локаций Северной Столицы – порту «Севкабель».

The Hatters - звезды YouTube, актеры театра «Лицедеи» и участники Little Big Family. Они стремительно ворвались на музыкальный олимп меньше пяти лет назад. Бешеная энергетика живых выступлений помогла «Шляпникам» завоевать крепкую любовь публики. На концертах музыканты не просто «выкладываются на всю катушку», а отжигают вместе с фанатами, так, что каждый чувствует себя не рядовым зрителем, а частью их команды!

Неповторимый стиль, харизма и исключительный драйв - это все про The Hatters. Их песни способны заставить плясать кого угодно. И очевидно, что шоу в «Севкабеле» обещает быть особенно энергичным – ведь это будет именно то, чего нам так не хватило этим летом – грандиозный опен-эйр, наполненный сумасшедшей энергией и любимыми песнями!

НА ЗАМЕТКУ

Где?

«Севкабель порт», Кожевенная линия, 40.

Когда?

19 сентября, 20.00.