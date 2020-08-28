Телеканал «78» покажет матч женской футбольной команды «Зенит»

Женская команда "Зенит". Фото: предоставлено телеканалом.

Петербуржцы смогут следить за Чемпионатом России по футболу среди женщин в прямом эфире. Впервые в истории Суперлиги Телеканал «78» организовал трансляции матчей женского футбола.

В рамках Чемпионата России по футболу и женской Суперлиги Телеканал показывает домашние матчи «Зенита». В качестве комментаторов выступает известный спортивный журналист, автор и ведущий программы «Спорт Pro & Contra» Леонид Генусов, а также его соведущая Валерия Рысина.

21 августа в прямом эфире Телеканала «78» команда «Зенит» уже выиграла у «Чертаново» со счетом 3:0. Прямая трансляция следующего матча состоится 31 августа, в понедельник, в 19:15. В эфире Телеканала «78» женский «Зенит» сразится с «Краснодаром».

- Телеканал «78» уже давно планировал показывать Суперлигу, но, к сожалению, вмешалась пандемия и матчи были перенесены, хотя женская команда «Зенита» должна была начать играть уже в мае, - говорит спортивный журналист, ведущий Телеканала «78» Леонид Генусов. - Сейчас в рамках Чемпионата России выступают 8 женских команд, среди них и наш «Зенит». Канал решился на то, на что никто не решался – показать женский футбол. Это очень эмоциональный вид спорта – он независимый, красивый и непредсказуемый!

Трансляции домашних матчей также доступны в соцсетях и на сайте Телеканала.