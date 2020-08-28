Путевки в Петербурге подешевели вдвое, а их продажи выросли. Фото: МТС Медиа.

По сообщению МТС Банка, обезличенный анализ расходов с карт банка показал, что в июле и первой половине августа 2020 года жители региона на фоне развития внутреннего туризма из-за закрытых границ стали отдыхать более бюджетно – средний чек в турагентствах подешевел вдвое, а количество покупок туров из-за отложенного спроса выросло до 65% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В этом году пандемия коронавируса внесла существенные коррективы в планы петербуржцев на отпуск: в апреле-мае заграничные поездки были невозможны из-за закрытия границ, а путешествия по России затруднительны из-за двухнедельного карантина для приезжих из других регионов. Расходы на туризм начали восстанавливаться с середины мая после смягчения ограничений в ряде регионов РФ. С 1 августа Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией, в этот же день были открыты границы с Абхазией, с 7 августа въезд россиянам разрешила Черногория.

Петербуржцы отдыхать стали больше, но дешевле

В июле 2020 года количество транзакций в туристических агентствах Петербурга и области увеличилось на 4% год к году, а в августе – уже на 65%. При этом значительно уменьшился средний чек – в два раза в июле и на 45% в августе. Похожая ситуация наблюдается и в отелях: прирост транзакций в июле текущего года составил 5% и 54% в августе, а средний чек также сократился, но не так сильно, как при покупке туров: на 17% в июле и на 4% в августе по сравнению с теми же периодами 2019 года.

Поезд вместо самолета

Количество транзакций по билетам на поезда в июле выше прошлого года на 42%, в августе – на 27%. По авиабилетам в июле также небольшой рост на 9%, а в августе, наоборот, снижение – на 9%. При этом средние чеки на поездки по железной дороге немного упали: -11% в июле и -13% в августе, а авиатранспорт показал еще более значительное удешевление – на 35% в июле и на 21% в августе год к году. Такая ситуация объясняется более дешевыми перелетами на российские курорты, чем за границу.

Часть жителей региона отказалась от дальних поездок и путешествует на небольшие расстояния, либо проводит лето на даче, о чем свидетельствует рост количества продаж билетов на электрички в июле на 8%, однако, в августе показатели вернулись на уровень прошлого года.

КОНКРЕТНО

Как проводилось исследование

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Учитывались платежные операции в июле-первой половине августа 2019-2020 годов по соответствующим МСС-кодам.