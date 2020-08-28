«Эфир станет еще разнообразнее»: На «Нашем Радио» стартует новый сезон

Слушателей ждут новые рубрики, темы для обсуждения, игры и конкурсы.Фото: предоставлено "Нашим радио"/Елена Крючкова.

Летняя пора заканчивается, но сожалеть об этом не нужно. Ведь именно с приходом осени в нашей жизни случаются самые важные перемены: кто-то поведёт ребёнка в первый класс, кто-то познакомится с однокурсниками в ВУЗе, для кого-то начнётся пора вдохновения и творчества. А для всех слушателей «Нашего радио» последний день лета это старт нового сезона на радиостанции! С 31 августа на 104 fm новые рубрики, новые темы для обсуждения, новые игры и конкурсы.

- Подготовка к новому сезону для нас всегда ответственная задача. И в этом году нам есть чем похвастаться! – рассказывает программный директор "Нашего Радио" Анастасия Рогожникова. – Эфир становится всё разнообразнее: это касается и музыкального наполнения, и развлекательного контента. Слушателей ждут новые имена, новые песни и множество новых рубрик (как полезных, так и просто смешных).

С 7 до 11 утра слушателей по-прежнему будут заряжать позитивом и хорошим настроением «Подъемники». Продуктивно провести рабочий день с 11 до 15 часов поможет «1+1 шоу», а вечер обязательно скрасит «Файер Шоу». В общем, ведущие не дадут скучать ни минуты.

Старт нового сезона ознаменуется грандиозным подарком для слушателей. В рамках акции «НАШ ВОЯЖ. КРУИЗ» будет разыграно путешествие на теплоходе премиум класса «Александр Пушкин» из Москвы в старинный город Мышкин. Розыгрыш начнется 7 сентября, и в течение двух недель в эфире утреннего шоу «Подъемники» самые внимательные слушатели испытают свою удачу отправиться в незабываемый круиз вместе с ведущими Александром Боном, Таней Борисовой, Игорем Паньковым и Андреем Ломановым.

Круиз по Волге состоится в период с 9 по 11 октября. Программа тура будет насыщена не только экскурсиями, но и конкурсами, развлечениями и танцами под хиты "Нашего Радио".