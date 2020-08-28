Город-спутник Южный обеспечит жильем резидентов ИТМО Хайпарка. Фото предоставлено ИТМО Хайпарка.

УК «СТАРТ Девелопмент» синхронизирует возведение жилья в городе-спутнике Южный со строительством второго кампуса Университета ИТМО и других объектов ИТМО Хайпарка. Первые жилые кварталы могут появиться в Южном уже к 2023 году, как минимум половину этих квартир готовы занять резиденты комплексного научно-образовательного и инновационного центра.

Фото предоставлено ИТМО Хайпарка.

- Мы уделили особое внимание вопросу градостроительной связи двух территорий – ИТМО Хайпарк и окружающих его территорий Южного. Жилое строительство будет синхронизировано с реализацией проекта инновационного центра, - рассказал в рамках Ученого совета ИТМО, прошедшего в полях, на территории будущего кампуса, председатель совета директоров УК «СТАРТ Девелопмент» Захар Смушкин. – У нас все участки правильно отзонированы, все основные договора на подключение к сетям с монополистами заключены или подготовлены. Но мы не видим смысла начинать жилое строительство намного раньше объектов ИТМО, поскольку еще не будет достаточного объема спроса. Но уже к моменту начала научно-производственной деятельности работники и студенты должны иметь возможность заселиться в новое жилье.

Фото предоставлено ИТМО Хайпарка.

Захар Смушкин отметил, что в данный момент проектное бюро БКН Групп заканчивает разработку проекта планировки первой жилой очереди города-спутника Южный в юго-восточной части, примыкающей к территории ИТМО Хайпарка. По словам Смушкина, Южный позволит обеспечить тех, кто будет учиться и работать в инновационном центре, не только жильем, но создаст абсолютно комфортную среду проживания.

Отметим, на территории университетского кампуса к 2023 году будет возведен большой учебный корпус, здание станет «сердцем» будущего пространства и свяжет в единое целое другие элементы – центр фотоники, информационных технологий, центр наук о жизни и здоровье. Также здесь будет построено два общежития, спорткомплекс, студенческий клуб и музей науки и технологий.