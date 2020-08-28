Черышев восхитился 16-летним петербуржцем, который победил рак и проехал 100 км на велосипеде

16-летний Влад поборол рак и теперь сам спасает онкобольных детей. Фото: svetdeti.org

Футболист сборной России по футболу и один из главных героев минувшего чемпионата мира-2018 Денис Черышев решил поддержать благотворительную акцию 16-летнего Влада Важенина из Санкт-Петербурга. Юноша совсем недавно поборол рак и теперь планирует сам помогать другим онкобольным детям. Для этого подросток организовал акцию, в рамках которой он проехал 100 километров по Северной столице. И это при том, что у парня протез кости в колене!

Влад стойко прошел курс химиотерапии и теперь живет с "железным", но здоровым коленом. Фото: svetdeti.org

- Год назад Владу заменили пораженную кость на эндопротез. Его это не остановило: он проделал 100 километров на велосипеде, чтобы помочь детям. Когда-то ему самому требовалась помощь. Тогда его поддержал петербургский фонд «Свет» и одноклассники. Всего за два дня удалось собрать миллион рублей. А сегодня он проехал еще и для того, чтобы помочь всем нам, когда мы будем сомневаться в своих силах. Чтобы показать нам, как важно помогать друг другу, - рассказал Черышев своим подписчикам в Instagram.

Футболист просит всех неравнодушных поддержать акцию подростка-героя рублей по ссылке на сайте благотворительной организации. На данный момент Влад собрал 76 тысяч рублей из необходимых 100.