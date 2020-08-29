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«Губернатор работает по графику»: в Смольном прокомментировали слухи об отставке Беглова

Ранее в СМИ появилась информация, что глава города может покинуть свой пост
Елена ДегтяреваЕленаДегтярева
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Предположительно, Александр Беглов может стать госсекретарем Союзного государства

Предположительно, Александр Беглов может стать госсекретарем Союзного государства

Фото: Дарья ХВАТКОВА

На днях в некоторых петербургских СМИ и телеграм-каналах была опубликована новость о том, что губернатор Александр Беглов якобы собирается уйти со своей должности. Сообщалось, что его могут города может покинуть свой пост назначить госсекретарем Союзного государства, чтобы разобраться с ситуацией в Белоруссии.

Кроме того, ряд источников передает, что якобы на днях в Северную столицу прибыли для консультации сотрудники Администрации президента и Совета безопасности. Вот как комментируют «Комсомольской правде» ситуацию в Смольном:

- Губернатор работает по графику. Все подробности можно узнать в новостях на сайте правительства города, - заявили в пресс-службе Администрации губернатора Санкт-Петербурга.

Кроме того, в Смольном подчеркнули, что не намерены обсуждать слухи об отставке градоначальника. «Мы не считаем возможным участвовать в интерпретации предположений. А если коротко - сплетни не комментируем»,- отмечают в пресс-службе главы города.

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