Ушла гулять с собакой и не вернулась: в Ленобласти волонтеры вторые сутки ищут пожилую женщину

Женщина ушла из дома 26 августа Фото: СОЦСЕТИ

В тот день ничего не предвещало беды. 26 августа пенсионерка из деревни Раздолье Приозерского района Ленобласти Нина Андреева, как обычно, вышла на прогулку со своим четвероногим другом – собакой породы бигль. Домой женщина уже не вернулась, равно как и ее питомец. О случившемся сразу стало известно волонтерам отряда «Лиза Алерт», которые оперативно начали поиски.

- Вторые сутки на улице дождь, ветер, холод. И это далеко не лучшие условия для столь длительной прогулки пожилого человека, - беспокоятся спасатели.

Нину Андрееву ищут уже вторые сутки. По словам волонтеров, задачу осложняет недостаток информации от очевидцев – в тот день женщина с собакой никому на глаза не попадалась. Спасатели переживают, что с пенсионеркой могло что-то случиться. Чтобы поскорее найти пожилую жительницу Ленобласти, активисты просят подключиться к поиску всех неравнодушных.

74-летняя Нина Андреева пошла выгуливать свою собаку и не вернулась Фото: СОЦСЕТИ

- Мы вновь просим вас о помощи. Если в период с 26 августа по настоящее время вы ехали по Новоприозерскому шоссе (трасса «Сортавала» или дорога А121), по старому Приозерскому шоссе («Осиновая роща — Лосево») на автомобиле или на общественном транспорте в направлении Приозерска и видели Нину Михайловну или собаку породы бигль, сообщите нам об этом по бесплатному номеру 88007005452, - взывают к общественности волонтеры отряда «Лиза Алерт».

Известно, что пропавшая Нина Михайловна Андреева носит очки, в день исчезновения была одета в синюю спортивную куртку, черные штаны, калоши и белую косынку. Волонтеры предостерегают, что женщина может страдать потерей памяти.