Очереди тянутся даже через парковку: Петербуржцев шокировал субботний ажиотаж в «Мега-Дыбенко»

На входе в торговый центр собрались сотни человек. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

То ли не успели купить детям школьные принадлежности, то ли истосковались по кинотеатрам. Огромная очередь у входа в «Мега-Дыбенко» тянется аж через парковку. Из-за пандемии вход в торговый центр ограничен, и потому сотни человек коротают субботний вечер в ожидании шанса попасть внутрь. По видео, которое опубликовали очевидцы в одном из городских сообществ, видно, что ажиотаж растет с каждой минутой – в конец очереди один за одним продолжают пристраиваться люди.

- Хотели погулять по торговому центру, но гуляют в огромной очереди на вход в ТЦ "Мега-Дыбенко", - сообщается в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Многие пользователи соцсетей в комментариях поспешили высмеять тех, кто вынужден в эти минуты томиться в очереди.

- Это те, кто всё оставляет на последний момент. 1 сентября на носу и последний выходной, - пишут петербуржцы.

- Там что, деньги за полцены продают? Нафига свободное время на это тратить? – не понимают Интернет-пользователи.

Напомним, торговый центр «Мега-Дыбенко» возобновил работу 27 июля. А уже почти через месяц – 20 августа – здесь после карантина открылся кинотеатр.