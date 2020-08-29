Четыре тысячи петербуржцев приняли участие в волонтерской акции «#МыВместе» во время пандемии коронавируса

Волонтеры получили награды за отзывчивость и доброту. Фото: Ангелина Шарыпова

В субботу, 29 августа, в Санкт-Петербурге прошло торжественное награждение волонтеров и партнеров Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе». Во время самоизоляции добровольцы акции помогали пожилым людям и маломобильным гражданам, они доставляли им продукты и лекарства. Наградой для активистов стали памятные медали Президента Российской Федерации и благодарности.

- Наш город всегда отличался тем, что в минуты внешней опасности жители выходили на борьбу единым фронтом. Не исключение стала и коронавирусная инфекция, - выступила с приветственным словом заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева. - Когда пандемия достигла берегов Невы, на линию фронта вышли наши медики. В самой трудной ситуации оказались те, кто наименее защищен - пожилые граждане и дети. Несмотря на опасность, волонтеры пришли на помощь. Они показали, что никто не одинок, что город никого не бросит, что мы все вместе.

Волонтеры во время пандемии не бросили петербуржцев в беде. За это их сегодня и чествуют. Фото: Ангелина Шарыпова

В зале собрались люди разных возрастов, профессий, увлечений, но всех их объединило стремление помочь жителям города. За время проведения акции в ряды волонтеров вступило больше четырех тысяч человек. Восемь человек получили благодарственные письма от губернатора Санкт-Петербурга.

- Волонтеры - это те люди, которые всегда приходят туда, где ждут помощи. Вы, как ангелы, заходите и помогаете, даете людям надежду, - отметил вице-губернатор Санкт-Петербурга Александр Бельский.

Самих активистов вручение награды вдохновило на дальнейшую работу. Во время пандемии они, как и все, сталкивались с трудностями, оказывая помощь, но не сдавались, продолжали свое дело.

Валентина Брызгалина сегодня тоже в числе награжденных. Фото: Ангелина Шарыпова

- Иногда было очень трудно в общении с людьми, - признается координатор волонтеров Колпино и Пушкина Валентина Брызгалина. - Многие пожилые граждане были напуганы, но мы решали эти проблемы, успокаивали их разговаривали. Со временем все привыкли, и стало проще. Конечно, положительных моментов было больше. Благодарности и улыбки сглаживали все углы.