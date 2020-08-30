Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 30 августа: на безопасность в школах потратят более 6 миллиардов рублей

Медики продолжают выявлять новые случаи заражения ковид-19 Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 30 августа 2020 года. Пандемия в Северной столице не отступает. За минувшие сутки есть и заболевшие, и погибшие от опасной инфекции.

- За прошедший день в Санкт-Петербурге зафиксировали еще 189 случаев заболевания коронавирусом, - сообщает оперативный штаб по болрьбе с этим заболеванием. Общее число зараженных с начала пандемии теперь составляет 36 293 человека. В числе выздоровевших уже 25625 пациентов. Смертей в общей сложности 2416. Этой ночью печальную статистику пополнили еще 15 человек.

Чтобы остановить распространение коронавируса в школах, Смольный выделил из регионального бюджета свыше 6 миллиардов рублей. Деньги пойдут на обеспечение безопасности учеников.

Кроме того, петербуржцев станут прививать от гриппа. Как пояснил губернатор Александр Беглов, грипп способен усугубить течение любого заболевания, а в особенности – ковид-19. Сезонная вакциная пройдет и в вузах. Студенты и преподаватели смогут сделать прививку прямо в университете или по месту жительства.