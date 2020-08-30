Число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге на 30 августа 2020 года выросло на пять человек

В Ленобласти новых смертельных случаев в течение суток не зафиксировали Фото: Олег ЗОЛОТО

Статистикой пандемии в Санкт-Петербурге и Ленинградской области поделились в федеральном оперативном штабе. На утро 30 августа 2020 года число умерших из-за коронавируса в Санкт-Петербурге составило 2421 человек. Из них пять летальных исходов зарегистрировали за последние сутки.

Всего с начала пандемии, по последним данным, в Петербурге выявили 36 479 случаев заражения коронавирусом. При этом неутешительный диагноз 186 петербуржцам поставили за последние сутки. Выздоровело уже 25 693 человека, из которых 68 человек выписали за последние сутки.

В Ленобласти новых смертельных случаев в течение суток не зафиксировали: от коронавируса в регионе погибло с начала пандемии 79 человек. Зато за сутки выявили 32 новых случая заражения (всего 6779 человек). А вот новых выздоровлений, официально, нет: излечившихся от «ковида» по-прежнему 4975 человек.

Всего в России с начала пандемии заразилось коронавирусом 990 326 человек, выздоровело 806 982 человека, а погибло 17 093 человека.

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Последними коронавирусными цифрами поделились с «Комсомолкой» в оперативном штабе Санкт-Петербурга. На утро воскресенья, 30 августа, под наблюдением врачей находятся 332 человека. Из них в обсерваторе четверо, остальные – контактные (подробности)