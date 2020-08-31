Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 31 августа 2020 года: заболевших на 10 000 больше, чем выздоровевших

К сожалению, число летальных исходов в Петербурге продолжает расти Фото: Олег ЗОЛОТО

Последними новостями о числе заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге поделились в федеральном оперативном штабе. По данным на утро 31 августа, с начала пандемии «ковид» диагностировали у 36 479 человек. Из них 186 человек заразились за минувшие сутки. Тесты на вирус провели уже 18 093 жителям Северной столицы.

Выздоровевших пока на 10 000 человек меньше. На сегодня их количество оценивается в 25 693, причем 68 человек выписали в течение последних суток.

К сожалению, число летальных исходов также растет. На утро 31 августа от коронавируса в городе на Неве погиб 2421 человек, среди них пятеро умерло за последние сутки. Скорбную статистику пополнят и две одиноких пенсионерки, которые скончались в петербургских больницах после двух недель лечения.

В Ленинградской области ситуация на утро 31 августа следующая: новых смертельных случаев к 79 ранее зарегистрированным нет; нет и новых выздоровлений (всего 4975 человек); зато есть 32 новых заражения (всего 6779 человек).

Всего же в России с начала пандемии заразилось коронавирусом, по последним данным, 990 326 человек, выздоровело 806 982 человека, а погибло 17 093 человека.

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