Итоги конкурса «Поделись фотографией с 1 сентября»: Лучшие ретро-снимки от наших подписчиков

В классе Анны Кудряшовой было 50 человек! Здесь он не в полном составе.

Помните, каким был ваш первый школьный день? С каким настроением вы шли на линейку, что чувствовали и о чем думали? «Комсомолка» провела в ВК конкурс на лучшую фотографию с самого первого школьного дня. На протяжении недели читатели присылали в социальных сетях свои архивные снимки, делились эмоциями и воспоминаниями, а победитель получил сертификат в сеть ювелирных салонов «585». Публикуем несколько из них.

Победительница конкурса Юлия КРУГЛОВА, 37 лет:

- В тот день я не почувствовала ни дух праздника, ни того, что уже школьница. С огромным оранжевым портфелем и с букетом в руках я шла в тот же детский сад, в который ходила раньше. Мы просто пришли и сели за парты. Только потом, когда мы перешли учиться в школу, во 2 «Ш» класс, попали на линейку. Но она мне почему-то не запомнилась.

На дворе 1989 год, Юлия Круглова идет в «нулевку» при детском саде №99.

Мария РАНГ, 42 года:

- Это было в 1985 году. Очень ждала этот день, волновалась. Готовилась к нему вся семья: мама гладила форму, пришивала воротничок и манжеты. Бабуля привезла со своей дачи ароматный букет роз. А какая же была радость от того, что вся моя группа из садика шла со мной в один класс.

Одноклассницы Ирина Башилова и Мария Ранг (справа) 35 лет назад.

Мария НАХУШЕВА, 16 лет:

- Мне не было страшно, ведь со мной были мои друзья прямиком из детского сада. Я хотела пойти в школу, но не понимала, что же меня ждет. На линейке было все интересно: стояла с открытым ртом. Наша школа была после капитального ремонта, и к нам приехало телевидение. У меня даже взяли интервью! А еще я помню, как мы шли за руки с одинадцатиклассниками. Тогда они казались такими взрослыми… А еще мы запускали в небо шарики и загадывали желания. Эти воспоминания останутся со мной надолго!

Веселая Мария Нахушева на первой линейке в 2011 году.

Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, 37 лет:

- 1 сентября очень ждала! Все лето примеряла форму и белый фартучек! Мама, ради этого дня, срезала свои любимые пионы! Воспоминания от первой линейки не забываемы, потому что мне доверили право первого звонка. Взрослый 11-классник нес меня на своем плече по большому, как мне тогда казалось, двору школы.

Евгения Емельянова впервые села за парту в 1989 году.

Лариса БЕЛОВА, 68 лет:

- Прекрасно помню 1 сентября 1959 года: отглаженная форма с белым фартуком, красивым воротничком и манжетами висела на вешалке. Под ней на стуле лежал собранный портфель. Школа была недалеко, некоторых будущих одноклассников я уже знала, в том числе и по детскому саду. Восторг от происходящего и свою первую учительницу Веру Михайловну не забыть до сих пор. Отмечали праздник бабулиными пирогами.

Мама Ларисы Беловой решила увековечить первый школьный день дочери.

Анна КУДРЯШОВА, 42 года:

- Дело было в далеком 1984 году. Мы только переехали в новый район на Юго-Западе и я пошла в школу №369. Девочки, как положено тогда, были в коричневых платьях, белых фартуках и все с огромными белыми бантами. В руках я несла огромный тяжеленный букет гладиолусов почти с меня ростом. А за спиной весел пустой, но не легкий портфель из дерматина. Это был праздник для детей, и я вся была преисполнена гордостью, что уже большая и иду в школу. Линейка была простая, без аниматоров. Спели песню, выступил директор и завуч, ну и торжественно прозвучал первый звонок.