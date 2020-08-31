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Конкурсы и тесты

Итоги конкурса «Поделись фотографией с 1 сентября»: Лучшие ретро-снимки от наших подписчиков

Читатели «Комсомолки» поделились своими воспоминаниями о том, как пошли в школу
Полина ШандракПолинаШандрак
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В классе Анны Кудряшовой было 50 человек! Здесь он не в полном составе.

В классе Анны Кудряшовой было 50 человек! Здесь он не в полном составе.

Помните, каким был ваш первый школьный день? С каким настроением вы шли на линейку, что чувствовали и о чем думали? «Комсомолка» провела в ВК конкурс на лучшую фотографию с самого первого школьного дня. На протяжении недели читатели присылали в социальных сетях свои архивные снимки, делились эмоциями и воспоминаниями, а победитель получил сертификат в сеть ювелирных салонов «585». Публикуем несколько из них.

Победительница конкурса Юлия КРУГЛОВА, 37 лет:

- В тот день я не почувствовала ни дух праздника, ни того, что уже школьница. С огромным оранжевым портфелем и с букетом в руках я шла в тот же детский сад, в который ходила раньше. Мы просто пришли и сели за парты. Только потом, когда мы перешли учиться в школу, во 2 «Ш» класс, попали на линейку. Но она мне почему-то не запомнилась.

На дворе 1989 год, Юлия Круглова идет в «нулевку» при детском саде №99.

На дворе 1989 год, Юлия Круглова идет в «нулевку» при детском саде №99.

Мария РАНГ, 42 года:

- Это было в 1985 году. Очень ждала этот день, волновалась. Готовилась к нему вся семья: мама гладила форму, пришивала воротничок и манжеты. Бабуля привезла со своей дачи ароматный букет роз. А какая же была радость от того, что вся моя группа из садика шла со мной в один класс.

Одноклассницы Ирина Башилова и Мария Ранг (справа) 35 лет назад.

Одноклассницы Ирина Башилова и Мария Ранг (справа) 35 лет назад.

Мария НАХУШЕВА, 16 лет:

- Мне не было страшно, ведь со мной были мои друзья прямиком из детского сада. Я хотела пойти в школу, но не понимала, что же меня ждет. На линейке было все интересно: стояла с открытым ртом. Наша школа была после капитального ремонта, и к нам приехало телевидение. У меня даже взяли интервью! А еще я помню, как мы шли за руки с одинадцатиклассниками. Тогда они казались такими взрослыми… А еще мы запускали в небо шарики и загадывали желания. Эти воспоминания останутся со мной надолго!

Веселая Мария Нахушева на первой линейке в 2011 году.

Веселая Мария Нахушева на первой линейке в 2011 году.

Евгения ЕМЕЛЬЯНОВА, 37 лет:

- 1 сентября очень ждала! Все лето примеряла форму и белый фартучек! Мама, ради этого дня, срезала свои любимые пионы! Воспоминания от первой линейки не забываемы, потому что мне доверили право первого звонка. Взрослый 11-классник нес меня на своем плече по большому, как мне тогда казалось, двору школы.

Евгения Емельянова впервые села за парту в 1989 году.

Евгения Емельянова впервые села за парту в 1989 году.

Лариса БЕЛОВА, 68 лет:

- Прекрасно помню 1 сентября 1959 года: отглаженная форма с белым фартуком, красивым воротничком и манжетами висела на вешалке. Под ней на стуле лежал собранный портфель. Школа была недалеко, некоторых будущих одноклассников я уже знала, в том числе и по детскому саду. Восторг от происходящего и свою первую учительницу Веру Михайловну не забыть до сих пор. Отмечали праздник бабулиными пирогами.

Мама Ларисы Беловой решила увековечить первый школьный день дочери.

Мама Ларисы Беловой решила увековечить первый школьный день дочери.

Анна КУДРЯШОВА, 42 года:

- Дело было в далеком 1984 году. Мы только переехали в новый район на Юго-Западе и я пошла в школу №369. Девочки, как положено тогда, были в коричневых платьях, белых фартуках и все с огромными белыми бантами. В руках я несла огромный тяжеленный букет гладиолусов почти с меня ростом. А за спиной весел пустой, но не легкий портфель из дерматина. Это был праздник для детей, и я вся была преисполнена гордостью, что уже большая и иду в школу. Линейка была простая, без аниматоров. Спели песню, выступил директор и завуч, ну и торжественно прозвучал первый звонок.

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