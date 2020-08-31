Чем кормить и как правильно ухаживать за домашними питомцами

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31 августа наша страна отмечает День ветеринарного работника. Праздник этот относительно молодой (он был учрежден только в 2011 году), но уже достаточно известный. Ведь у многих из нас есть домашние животные, которых мы любим и которые считаются настоящими членами семьи. Поэтому профессия ветеринара становится все более важной и нужной, а хозяева питомцев стараются найти «своего» звериного доктора.

А помощь специалистов братьям нашим меньшим лишней точно не бывает. Хозяева очень стараются сделать жизнь домашних питомцев лучше, но постоянно совершают одни и те же ошибки в уходе за четвероногими. Кормят их «вкусняшками» со своего стола, регулярно моют, берут с собой в поездки. Только вот то, что мы считаем заботой, для кошек и собак может стать источником проблем со здоровьем, как физическим, так и психическим. Вылечить питомца потом, конечно, можно, но лучше до этого не доводить.

Как часто можно мыть домашних кошек и собак? Подойдут ли для этого обычные «человеческие» шампуни? Чем лучше кормить питомцев - натуральными продуктами или готовыми кормами? На эти и другие вопросы в прямом эфире «Комсомольской правды» ответят врач ветеринарной клиники «Вивавет» Юлия Борисова и ветеринарный врач, зооинженер заместитель генерального директора ТД «Гудмэн» Алексей Коваленко.

Эксперты расскажут, как правильно ухаживать за питомцами, напомнят о важных правилах, которые помогут сохранить бодрость и красоту четвероногих друзей. И поделятся лайфхаками, как подготовить животных к процедурам по уходу за шерстью и кожей.

На самые волнующие вопросы хозяев домашних животных специалисты ответят в эфире «Комсомольской правды», который пройдет 31 августа - в День ветеринарного работника.