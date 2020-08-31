Хватают все подряд: Петербуржцы накануне 1 сентября громят ларьки с цветами

Цветочная лихорадка началась в Санкт-Петербурге за день до 1 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО

Длинные очереди образовались в цветочных ларьках Санкт-Петербурга за день до 1 сентября. По традиции, родители, бабушки и дедушки школьников хотят сделать приятное учителям. Напомним, линейки в День знаний пройдут только для первоклашек и 11-классников. Однако это, конечно же, не повод остальным школьникам и их родителям воздержаться от покупки цветов для классных руководителей.

По словам фотокорреспондента «КП-Петербург», особенно цветочную лихорадку заметно на главной артерии города – Невском проспекте. Там есть риск потерять в длинной очереди примерно до 30 минут. Из-за этого потоки пешеходов могут даже ненадолго встать в коротенькую пробку.

Когда нужные цветы кончаются, то горожане скупают все подряд. Фото: Олег ЗОЛОТО

- В очереди, которую я наблюдал, было человек 30. Продавцы рассказывают, что не удивлены такому ажиотажу и тому, что народ их громит, поскольку привыкли, что так бывает перед каждым праздником. Так что пандемия здесь не внесла никакие коррективы. Даже на улице появляются торговцы, прячущие цветы в холодильниках, - передает фотокор «КП».

По словам продавцов, горожане отдают предпочтения, в основном, розам и хризантемам. Поодиночке их не берут, только букетом. Но когда те или иные цветы кончаются, то петербуржцы хватают все подряд, надеясь урвать хоть что-нибудь.

Добавим, что «Комсомолка» ответила на все злободневные вопросы родителей школьников в отдельном материале с комментариями Роспотребнадзора и сотрудников Смольного. К примеру, во многих школах сменится расписание. А вот носить маски детей не заставят.