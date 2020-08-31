Ученые Европейского университета: От 540 до 700 тысяч жителей Санкт-Петербурга переболели коронавирусом

Европейский университет опубликовал новый результат исследования распространенности коронавируса в Санкт-Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Ученые Европейского университета опубликовали результаты нового исследования распространенности коронавируса среди жителей Санкт-Петербурга. Согласно экспертам, инфекцией переболели уже от 10 до 13% горожан. Переводя на цифры, это от 540 до 700 тысяч петербуржцев. Естественно, такая статистика абсолютно отличается от официальной информации от Оперштаба, по которой коронавирусом, по данным на 31 августа 2020 года, заболели только 36 667 жителей Северной столицы.

У большинства испытуемых, которые ранее болели инфекцией, остались антитела.

Однако надо понимать, что ученые Европейского университета, а также их коллеги из клиники «Скандинавия», лаборатории Genetico и «Полиметалла» не проверили все 700 тысяч петербуржцев, а ограничились случайной выборкой.

- К тестированию на антитела пригласили 1054 жителя города старше 18 лет. Все они уже участвовали в первом этапе исследования. Повторное тестирование тех же людей позволяет установить динамику иммунного ответа и понять, как развивается болезнь в популяции. В анализ второго этапа исследования включили результаты тестов 497 согласившихся участников, - рассказывают в пресс-службе вуза.

Иммунитет к коронавирусу, по мнению ученых, может сохраняться до 2 месяцев.

По словам соавтора исследования, эпидемиолога Антона Барчука, антитела к вирусу выявили у 10,3% испытуемых с помощью теста Abbott Architect IgG и у 12,7% по тесту Genetico CoronaPass Total Ig. Эксперт отмечает рост числа переболевших инфекцией.

- Возможно, распространение коронавируса ускорится в сентябре. Но не исключено, что уже имеющаяся доля переболевших в сочетании с мерами контроля может сгладить эпидемиологическую кривую, поэтому стационары не заполнятся, как это было весной, - прогнозирует Барчук.

При этом результаты тестов показали пусть и небольшое, но снижение титра антител среди тех участников, у которых во время первой этапа исследований был положительный тест. Период между анализами, к слову, составил в среднем 43 дня. Антитела сохранились в крови у большинства испытуемых. Пока что ученые считают, что коронавирусный иммунитет может сохраняться примерно на 2 месяца.