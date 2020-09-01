Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 1 сентября 2020 года: аномальная статистика по зараженным от ученых и проверка слухов про очередной режим самоизоляции

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на утро 1 сентября 2020 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» по традиции собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, теперь черед новых сведений на утро 1 сентября 2020 года. За минувший день в Северной столице инфекцию выявили у 188 горожан.

- Общее число зараженных с начала пандемии теперь увеличилось до 36 667 человек. В числе выздоровевших уже 25 789 пациентов. Смертей в общей сложности 2421, - передает Оперативный штаб по COVID-19.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Ученые из Европейского университета озадачили своими результатами исследования распространенности коронавируса среди жителей Санкт-Петербурга. По данным экспертов, от 10 до 13% от всего населения города успели переболеть инфекцией. А это, ни много ни мало, от 540 до 700 тысяч человек. Также у большинства переболевших сохранились антитела к COVID-19. Впрочем, ученые руководствовались лишь выборкой.

«Комсомолка» решила проверить, откуда взялся популярный слух, что с 20 сентября в Северной столице якобы вновь введут запреты по коронавирусу вместе с новым режимом самоизоляции. Эпидемиологи спешат заверить, что бояться нужно не конкретной даты, а первого месяца осени в целом, поскольку возобновляется учеба, где школьники и студенты активно обмениваются инфекциями.

Слухи слухами, но Смольный продолжает готовиться к возможной второй волне коронавируса. Например, временный госпиталь в «Ленэкспо» вновь «ожил». Сейчас там утеплили помещения и провели отопление.

Что касается Ленобласти, то там последние результаты по коронавирусу следующие: 32 новых зараженных за сутки и 6811 за все время пандемии. 4975 пациентов выздоровели, а 79 – скончались.